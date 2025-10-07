Ouro supera marca dos US$ 4 mil e pode ir muito além até fim do ano que vem, diz Goldman Sachs

O ouro voltou a quebrar recordes nesta terça-feira, 7, impulsionado pela paralisação do governo dos Estados Unidos e pela crise política na França.

O contrato futuro de dezembro, o mais negociado em Nova York, superou a marca inédita de US$ 4 mil a onça, enquanto o ouro à vista era negociado a US$ 3.974,34, alta de 0,3%, às 10h38 no horário de Brasília.

De acordo com o Goldman Sachs, a disparada do metal precioso ainda tem fôlego para continuar. O banco elevou sua projeção de preço para dezembro de 2026 de US$ 4.300 para US$ 4.900 a onça.

A alta deve ser sustentada pelo apetite de bancos centrais de países emergentes e pelo aumento nas aplicações em ETFs lastreadas no metal.

Corrida do ouro

A valorização do ouro em 2025 já se aproxima de 50%, sustentada pelo cenário global de incertezas. Com os ganhos recentes, o metal caminha para registrar o maior avanço anual desde 1979.

Medidas do presidente Donald Trump na política comercial e geopolítica reforçaram a busca por ativos de proteção e afastaram investidores do dólar. Fundos lastreados em ouro e bancos centrais estão entre os principais compradores do metal.

De acordo com Nicky Shiels, chefe de pesquisa e estratégia de metais da MKS Pamp SA, em nota citada pela Bloomberg, a disparada também reflete uma combinação de demanda de varejo, sobretudo na Europa e no Japão, e de fluxos institucionais.

A China também mantém a pressão compradora. O Banco Popular do país estendeu em setembro sua sequência de aquisições, que já dura 11 meses consecutivos.

Nesta semana, eventos políticos e econômicos adicionaram combustível ao rali. Nos Estados Unidos, a suspensão das operações federais privou investidores de dados cruciais sobre a economia, dificultando a leitura do Federal Reserve. Ainda assim, os mercados seguem precificando um corte de 0,25 ponto percentual nos juros neste mês, movimento que tende a favorecer o metal.

Na Europa, a renúncia do primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, complicou os esforços para conter o maior déficit fiscal da zona do euro. No Japão, a iminente ascensão de Sanae Takaichi ao cargo de premiê elevou a incerteza política.