Ouro se valoriza após a implementação das tarifas de Trump sobre a China

Os preços do ouro registraram uma forte alta nesta quarta-feira, 9, impulsionados pela busca dos investidores por ativos mais seguros, após as novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrarem em vigor.

Além disso, o enfraquecimento do dólar e a crescente expectativa de redução das taxas de juros nos EUA proporcionaram um cenário favorável para o metal precioso.

O preço do ouro à vista subiu 2,1%, alcançando US$ 3.047,68 por onça, por volta das 5h19 no horário de Brasília.

Por sua vez, os futuros do ouro nos EUA aumentaram 2,5%, chegando a US$ 3.066,20. O índice do dólar americano da Reuters caiu 0,4%, tornando o ouro mais acessível para compradores internacionais.