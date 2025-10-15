Ouro rompe US$ 4.200 e atinge novo recorde com apostas em juros menores e tensão global

O ouro à vista ultrapassou a marca de US$ 4.200 por onça pela primeira vez nesta quarta-feira, 15, e atingiu novo recorde. Às 6h39, no horário de Brasília, o metal subia 1,02%, cotado a US$ 4.205,84, após tocar a máxima de US$ 4.217,95 mais cedo.

Nos contratos futuros para dezembro, a commodity era negociada a US$ 4.227,60, com alta de 1,5%.

Desde o início do ano, o ouro acumula valorização de aproximadamente 60%.

Prata, platina e paládio também avançam

A prata operava em alta de 2,7%, cotada a US$ 52,81, após ter registrado a máxima histórica de US$ 53,60 na terça-feira, 14.

O paládio subia 1,6%, a US$ 1.550,50, enquanto a platina avançava 1,7%, cotada a US$ 1.665,15.

Dólar recua e apostas de corte de juros aumentam

O índice do dólar (DXY) caía 0,3%, a 98,545. O mercado precificava 96% de chance de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros dos Estados Unidos na reunião do FOMC dos dias 28 e 29 de outubro, e 93% de chance de um novo corte em dezembro.

Contexto internacional e doméstico