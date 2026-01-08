Ouro pode chegar a US$ 5 mil por onça no primeiro semestre, diz HSBC

Ouro: metal acumulou um ganho anual de 64% em 2025, o maior desde 1979 (wirestock/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08h11.
Riscos geopolíticos e o aumento da dívida podem elevar o preço do ouro a US$ 5 mil a onça no primeiro semestre de 2026, segundo informou o banco HSBC nesta quinta-feira, 8.
Mas, segundo informações da Reuters, a instituição reduziu a previsão média de preço do ouro para 2026 de US$ 4,6 mil para US$ 4,58 mil a onça, citando riscos de que a alta dos preços possa desencadear uma correção.
Essa correção poderá ser ainda mais profunda caso os riscos geopolíticos diminuam, ou se o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deixe de reduzir as taxas de juros.
Por isso, o presidente do HSBC disse que a instituição prevê uma grande oscilação no preço para o ano, de US$ 5 mil a US$ 3,95 mil.
O banco HSBC já destacou anteriormente que déficits fiscais crescentes nos Estados Unidos e em outras economias importantes têm impulsionado a demanda pelo ouro. Na ocasião, o banco também atribuiu o bom momento do metal a tensões entre China e Estados Unidos. No fim de 2025, Pequim acusou Washington de distorcer informações sobre controles de terras raras.
Agora, o choque geopolítico do movimento dos Estados Unidos na Venezuela, com a captura do presidente Nicolás Maduro, reaquece ainda mais a busca global por ativos de proteção e reforça a estratégia do ouro como investimento atrativo.
O recorde ouro coincide com a queda no valor do dólar. O metal atua como reserva de valor alternativa à moeda americana, especialmente em cenários de instabilidade política.