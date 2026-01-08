Ouro pode chegar a US$ 5 mil por onça no primeiro semestre, diz HSBC

Riscos geopolíticos e o aumento da dívida podem elevar o preço do ouro a US$ 5 mil a onça no primeiro semestre de 2026, segundo informou o banco HSBC nesta quinta-feira, 8.

Mas, segundo informações da Reuters, a instituição reduziu a previsão média de preço do ouro para 2026 de US$ 4,6 mil para US$ 4,58 mil a onça, citando riscos de que a alta dos preços possa desencadear uma correção.

Essa correção poderá ser ainda mais profunda caso os riscos geopolíticos diminuam, ou se o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deixe de reduzir as taxas de juros.

Por isso, o presidente do HSBC disse que a instituição prevê uma grande oscilação no preço para o ano, de US$ 5 mil a US$ 3,95 mil.