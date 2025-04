Ouro fecha em alta em meio a guerra comercial entre Estados Unidos e China

Os preços do ouro encerraram em alta nesta terça-feira, 8, após atingirem na véspera o menor nível em quase quatro semanas, pressionados por realização de lucros e cobertura de posições. O aumento das preocupações com uma guerra comercial global motivaram a recuperação da commodity.

O ouro é um ativo de proteção e tende a se valorizar em momentos complexos para a economia global, como o de agora, com incerteza comercial e tarifária.

Nesta terça, a Casa Branca confirmou que as tarifas de 104% sobre produtos chineses entram em vigor amanhã. Em contraponto, Pequim prometeu "lutar até o fim" contra as tarifas e levou a disputa para a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os contratos futuros do ouro para junho negociados na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), subiu 0,56%, fechando a US$ 2.990,2 por onça-troy, depois de alcançar na segunda-feira o menor nível desde 13 de março, conforme dados da Tickmill.