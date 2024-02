Ouro fecha em alta em cenário de cautela, mas cai em semana com surpresas de inflação

O ouro futuro fechou em alta nesta sexta-feira, 16, em um meio a um quadro de cautela nas mesas de operações, mas acumulou perda semanal após a surpresa com dados de inflação afastar para junho a expectativa para o primeiro corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou a sessão com valorização de 0,46%, a US$ 2.024,10 a onça-troy, mas recuou 0,72% na semana.

O metal precioso conseguiu driblar o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) mais forte que o esperado, bem como o avanço das expectativas de inflação para 1 ano nos EUA, ambos divulgados nesta sexta-feira.

A reação contrastou com a firme queda do ativo na sequência da revelação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), na terça-feira, que deflagrou uma reprecificação nas apostas para os planos do Fed.

Agora, a expectativa majoritária entre investidores é de que a autoridade monetária espere até junho para promover o primeiro corte de juros, conforme aponta a plataforma de monitoramento do CME Group. Antes, maio era considerado o mês mais provável para o início do ciclo de afrouxamento.

Apesar disso, o Commerzbank vê menor potencial para mais correção em baixa do ouro à frente. "Afinal, cortes de juros ainda são esperados para este ano", explica.