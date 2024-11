Ouro e petróleo são derrubados por alta global do dólar após vitória de Trump

O dólar tem um dia global de alta nesta quarta-feira, 6, com investidores avaliando o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca. O dólar DYX, que avalia o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas fortes, opera em alta de 1,7%.

A expectativa é que o republicano mantenha uma política expansionista, que pode manter a inflação pressionada e, consequentemente, os juros e o dólar em trajetória de alta.

Contra o real, o dólar comercial também sobe 0,3%, para R$ 5,769.

Índice Dólar (DYX) : + 1,76%

Dólar comercial : + 0,35%, negociado aos R$ 5,766

A alta do dólar impacta também o preço do ouro e do petróleo, que recuam hoje. O ouro à vista opera em queda de 2,95%, enquanto o petróleo Brent e WTI caem perto de 2%.

Ouro à vista : - 2,95%, negociado a US$ 2.740,61 por onça

Petróleo Brent : - 1,84%

Petróleo WTI : - 1,89%