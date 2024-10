Otimismo das ações na China esfria com quebra de expectativa sobre novos estímulos

O Shanghai Composite Index saltou até 10,1% após a abertura, mas fechou a manhã apenas 4,8% mais alto. As ações chinesas em Hong Kong, que foram negociadas durante a Golden Week, caíram, arrastando o índice de referência Hang Seng Index em até 10,1%, que fechou a manhã com queda de 9,4%, apagando quase todos os ganhos dos dias anteriores.

Os mercados chineses reabriram nesta terça-feira após o intervalo do feriado de uma semana da Golden Week com os investidores esperando que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, em inglês) indicasse mais medidas de estímulo. Não foi o que aconteceu.

A sessão de terça-feira, no entanto, viu o volume de negócios em Xangai e Shenzhen aumentar para um valor sem precedentes de 3,43 trilhões de yuans (US$ 486 bilhões). Isso superou o recorde anterior visto em 30 de setembro, quando o CSI 300 subiu 8,5% em seu maior aumento em um dia desde 2008, segundo a Bloomberg.

Falas que não empolgaram

O presidente do NDRC, Zheng Shanjie, descreveu a economia da China como "estável" e mostrando "progresso", dizendo que os fundamentos não mudaram e que há confiança em atingir sua meta de crescimento econômico de cerca de 5%.Apesar do tom positivo, ações e commodities caíram devido à falta de mais medidas específicas.

Muitos de seus comentários apenas reafirmaram compromissos anteriores de que a China expandirá suas políticas a empréstimos para empresas de médio porte, acelerará os gastos do governo local com vendas de títulos, emitirá títulos soberanos com vencimento longo em 2025 e aumentará os subsídios para estudantes.

Ele reiterou a necessidade de estabilizar o mercado imobiliário, mas não deu detalhes sobre como fazer isso. A falta de novas medidas decepcionou os investidores, que estão cientes de outros riscos, incluindo a eleição dos EUA e os vários conflitos no Oriente Médio. Muitos dos investidores tiveram a impressão que a China voltou ao mercado não com um "estrondo, mas com um "gemido".

Decepção

Investidores globais estavam esperandoum pacote fiscal entre 1,5 trilhão e 2 trilhões de yuans (US$ 213 bilhões a US$ 284 bilhões) no curto prazo, com uma possível expansão fiscal adicional de 2 trilhões a 3 trilhões em 2025 (US$ 284 bilhões a US$ 426 bilhões).

A expectativa de alguns agentes do mercado era ainda maior: variava entre 2 trilhões e mais de 10 trilhões de yuans, o que representaria 1,6% a 8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Caso o governo anunciasse esse pacote de estímulos e “implemente rapidamente”, o UBS previa que o crescimento do PIB para 2024 pudesse chegar a 4,8%. As previsões atuais para o PIB da China são de 4,6% em 2024 e 4% em 2025, já assumindo algum apoio fiscal.