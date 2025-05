Os planos de Buffett para a 'aposentadoria': 'não vou ficar em casa assistindo novelas'

"Não vou ficar em casa assistindo novelas", afirmou Warren Buffett, 94 anos, ao falar sobre seus planos de continuar ativo mesmo após deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway.

Em entrevista ao Wall Street Journal, o megainvestidor americano refletiu sobre o envelhecimento, os impactos que ele já sente no corpo e na mente, e a forma como encara sua rotina profissional e o mercado financeiro.

Buffett explicou que a percepção do envelhecimento foi um processo gradual, que só se tornou evidente quando ele já estava com mais de 90 anos.

“Como você sabe o dia que fica velho?”, questionou, mostrando que não houve um momento mágico, mas um acúmulo de sinais: “Comecei a perder o equilíbrio, tive dificuldade para lembrar nomes, e os jornais que eu leio pareciam estar impressos com menos tinta”.

Apesar das mudanças, Buffett afirmou que sua saúde está “boa” e que ele se sente bem para continuar trabalhando. “Estou aqui no escritório, trabalho com pessoas que eu amo, que gostam de mim, e a gente se diverte”, comentou. A conexão com o ambiente profissional é fundamental para ele, que sempre teve sua vida centrada na Berkshire Hathaway.

Sobre sua permanência no cargo de CEO, Buffett foi claro ao dizer que nunca pensou em ser líder da companhia para sempre. “Eu achei que continuaria enquanto fosse mais útil do que qualquer outra pessoa para o cargo, e durou mais do que eu esperava”. A idade, portanto, não foi o único fator para a decisão de passar o comando, mas um indicador natural de que os tempos e as energias mudaram.

No que diz respeito à sua capacidade de tomar decisões, Buffett destacou que a experiência acumulada o mantém equilibrado, sobretudo em momentos de crise no mercado financeiro. “Não tenho dificuldade para decidir em situações semelhantes às que enfrentei há 20, 40 ou 60 anos”, afirmou.

Para ele, uma de suas maiores qualidades é não se deixar levar pelo medo quando os preços caem: “Sou útil porque não fico assustado quando os preços despencam e os outros entram em pânico”.

Buffett também revelou que continuará ativo na empresa como presidente do conselho, sem prazo definido para se aposentar completamente. Ele reforçou que sua paixão pelo trabalho e pelos investimentos segue intacta: “Meus interesses são os mesmos”.

Quando questionado sobre o futuro dos investimentos da Berkshire Hathaway, Buffett elogiou seu sucessor Greg Abel, destacando que ele também possui uma visão sólida e capacidade para gerir o imenso capital da companhia. “Greg terá ótimas ideias sobre onde investir o dinheiro”, afirmou, sugerindo que a empresa continuará ativa no mercado em busca de oportunidades.

Além do ambiente corporativo, Buffett mostrou otimismo e disposição para aproveitar a vida além do trabalho. “Não pretendo ficar parado, muito menos me dedicar a atividades passivas”, disse.