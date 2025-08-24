Os novos Diniz do GPA: Coelho Diniz chega a 24,6% das ações e chama assembleia para trocar conselho

A família Coelho Diniz atingiu participação de 24,6% no capital social do GPA (PCAR3), informou a companhia em fato relevante na noite deste domingo, 24. Poucos minutos depois, um segundo informe pingou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE), a pedido... dos Coelho Diniz.

Os acionistas André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz querem ter mais representatividade no conselho de administração da companhia, um movimento considerado natural, dado o aumento de participação da família no capital da GPA.

Por esse motivo, a AGE deve liberar sobre a destituição integral do board e eleição de novos membros. Desde maio deste ano, André Luiz Coelho Diniz atua como membro independente do colegiado, com mandato até agosto de 2027.

Os Coelho Diniz são donos da rede de supermercado mineira de mesmo nome e que hoje conta mais de 20 lojas em sete cidades no seu estado de origem. São vistos como varejistas experientes que podem agregar ao GPA, dando continuidade ao turnaround da companhia e a redução da alavancagem.

"A companhia tomará as medidas necessárias para convocar a AGE no prazo legal", diz o fato relevante do GPA. A assembleia também deve deliberar sobre a indicação de um novo conselheiro fiscal, após a denúncia de André Nassar e seu suplente, Diego Mendes, na semana passada.

Atualmente, o board do GPA conta com nove membros, sendo cinco deles independentes. Entre eles, Edison Ticle, CFO do Minerva, Sebastian Dario Los, ex-presidente do Cencosud Brasil e o investidor Rafael Ferri, que tem uma participação de mais de 5% na companhia.