"Os mercados estão desafiando os bancos centrais", disse Fabiano Godoi, da Kairós

"Don't fight the Fed." A frase atribuída ao lendário investidor americano Martin Edward Zweig se tornou um mantra em Wall Street. Mas, ao que tudo indica, as gerações atuais não estão dando ouvidos a um dos gurus do passado. O risco é cometer os mesmos erros de antes. Enquanto o Federal Reserve (Fed) tem dado sinais de que ainda há um longo caminho na luta contra a inflação e que ainda há mais duas altas de juros até o fim do ano, o mercado segue precificando um cenário mais brando, com apenas uma elevação até o fim do ano e grande probabilidade de cortes no início do ano que vem.

"Os mercados estão desafiando os bancos centrais",afirmou Fabiano Godoi, CIO da Kairós Capital e com passagem pelos principais cargos das gestoras do Safra e Santander. "O mercado já desafiava antes, apostando que seriam ainda mais contracionistas na alta de juros. Agora, desafiam apostando que não precisa de juros tão altos e que os cortes deverão começar em breve", disse em entrevista à EXAME Invest.

Godoi comentou que efeito semelhante tem ocorrido no Brasil, com parte dos investidores ainda prevendo cortes para o mês de agosto, embora o Comitê de Política Monetária (Copom) não tenha sinalizado espaço para ajustes no curtíssimo prazo."Esperava-se uma sinalização clara de que os cortes começariam em agosto. Isso, de certa forma, decepcionou o mercado", comentou Godoi.

As reações ao Copom nesta quinta-feira, 22, são negativas, com o Ibovespa em queda e ações mais dependendentes da economia local entre as maiores quedas.

Em seu cenário mais provável, Godoi considera cortes de juros apenas a partir de setembro, mas analisa que a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) da semana que vem pode alterar essa dinâmica. Uma eventual alteração da meta de inflação, avaliou, pode favorecer o corte de juros no curto prazo, mas aumentar os preços dos juros longos e as expectativas de inflação. "O país não tem conseguido bater a meta de inflação. Então, não me parece um momento bom para alterar a meta. Se não houver critério técnico, o mercado vai pôr prêmio de risco nos juros longos."

Confira a entrevista com Fabiano Godoi, sócio e CIO da Kairós Capital.

O Copom não sinalizou cortes de juros no comunicado da última noite, como parte do mercado esperava. Como avaliam o comunicado?



O comunicado veio mais duro do que o mercado esperava. A precificação da curva indicava um corte de 25 pontos-base em agosto, mas esperava-se que o comunicado sinalizasse de forma mais clara que o processo começaria na próxima reunião. Apesar de haver elementos positivos, não houve uma sinalização clara de que o afrouxamento começaria em agosto.

Esses aspectos positivos são um sinal de que, mesmo qe o Copom mantenha a Selic inalterada na próxima reunião, o ciclo de corte de juros está próximo?

Até o comunicado anterior, mesmo que fosse o caminho natural a se esperar, ele ainda deixava a possibilidade de aumentar a taxa. Ao comparar o comunicado com os anteriores, fica claro que o tom está sendo amenizado e caminhando para indicar que tudo está estável e que o afrouxamento monetário irá começar. Porém, não fica claro, como parecia óbvio para parte do mercado, que o processo começará em agosto. Agora, ficou ainda mais dependente dos dados.

Para a Kairós, os cortes devem ficar para agosto ou setembro?

Nossa percepção é de o mais provável é que sinalizem na reunião de agosto que vão começar a cortar os juros. Mas há ainda algumas incertezas na mesa, como a possibilidade de o CMN alterar a meta de inflação.

Como a alteração da meta poderia mudar a dinâmica da política monetária?

O país não tem conseguido bater a meta de inflação. Então, não me parece um momento bom para alterar a meta. Se não houver critério técnico, o mercado vai colocar prêmio de risco nos juros longos. O sistema de metas ancora as projeções do mercado e dá credibilidade de que oo BC vai perseguir centro da meta. Alterar os parâmetros quando não estão sendo cumpridos pode gerar algum ceticismo do mercado em relação ao motivo da alteração.

A alteração da meta tenderia a derrubar o juro de curto prazo e imulsionar os juros longos?

Essa seria uma resposta padrão do mercado à alteração da meta. Só que não é o juro de curto prazo que tem maior impacto sobre a atividade econômica. É o restante da curva.

Quanto ao risco fiscal, como a Kairós tem avaliado o andamento do novo arcabouço no Senado? Tem sido "menos pior" do que o se previa?

"Menos pior" é uma boa expressão para o arcabouço e isso contribuiu com as altas do mercado local. Mas é inegável que ele é pior que a regra anterior. Saíremos de um superávit primário para um déficit primário neste ano. Tirou o bode, mas ficou um porquinho da Índia. A sala não ficou vazia. Esse arcabouço fiscal tem várias fragilidades que não garantem estabilidade dívida/PIB, salvo se conseguirmos crescer numa taxa que não conseguimos há muito anos. Tem que dar tudo muito certo para que ele funcione.

Toda vez que o Brasil está chegando nos limites que legislação permite, começa aquele clamor de todos os segmentos para dar mais espaço para os gastos. O resultado prático é que ao longo do tempo, relação dívida/PIB piorando. Isso piora o risco de crédito e tende a tornar os juros cada vez mais altos.

Como a Kairós tem se posicionado no Brasil, dado o cenário?

Estamos vendidos em inflação implícita. Mas temos posições bem pequenas no Brasil. É muito difícil investir no Brasil hoje, já que, já há algum tempo, a macroeconomia tem sido muito dependente da política. Então, temos dado preferência ao exterior, ainda que concordássemos que os preços no Brasil estavam de um cenário bastante pessimista. Quando questões como o arcabouço fiscal e metas de inflação forem definidas, começará a ficar mais claro o cenário para o mercado local.

Temos visto o Fed sendo bem duro no mercado internacional, prevendo mais duas altas de juros ainda neste ano. Só que o mercado só precifica uma. O mercado está desafiando os bancos centrais?

Os mercados estão desafiando os bancos centrais O mercado já desafiava antes, apostando que seriam ainda mais contracionistas na alta de juros. Agora, desafiam apostando que não precisa de juros tão altos e que os cortes deverão começar em breve. Os bancos centrais do resto do mundo exercendo parcimônia com a possibilidade de cortes de juros. O Banco Central Europeu ainda está subindo. O Fed pausou, mas deve voltar a subir. E o banco centralda Inglaterra subiu acima do esperado nesta manhã.

A mensagem de quase todos os BCs no mundo é que o processo de desinflação está acontecendo, mas de forma bem mais lenta do que se previa.

Como a Kairós tem se posicionado no exterior?

Os tempos mudaram e devemos viver em um mundo com uma inflação mais persistente do que nos últimos anos e com políticas monetárias mais rígidas. Isso deve ter um maior impacto na desaceleração econômica do que o mercado de ações tem precificado. Só que o de commodities já incorpora mais esse cenário. Então, estamos vendidos em bolsa americana e comprados em commodities. Assim, não ficamos 100% expostos em uma só tese. Tentamos explorar essas divergências entre ativos que aparecem nos mercados.