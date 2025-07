Os lanches de Elon Musk: Tesla abre restaurante com recarga para carros em LA

Após anos de atraso, a Tesla finalmente abriu as portas de sua lanchonete inspirada nos anos 1950 com estações de recarga para os veículos em Los Angeles.

O espaço, anunciado por Elon Musk em 2018, começa a funcionar oficialmente nesta terça-feira, 22, oferecendo uma combinação de comida, entretenimento e os populares carregadores rápidos da marca.

A proposta do “Tesla Diner” é permitir que motoristas recarreguem seus veículos elétricos enquanto consomem hambúrgueres, batatas fritas (servidas em embalagens com o formato do Cybertruck), milk-shakes e assistem a filmes em grandes telas instaladas no local. Quem preferir, pode acompanhar os conteúdos diretamente do interior de seus carros.

A lanchonete funciona como uma grande vitrine para os produtos e a cultura da Tesla — e pode ser a primeira de várias. Segundo reportagem do The Verge, Musk indicou que, se o conceito for bem-sucedido, a empresa planeja replicar o modelo em outras grandes cidades e em pontos de recarga de longa distância.

Desde o anúncio inicial feito por Musk em janeiro de 2018, o projeto passou por longos períodos de inatividade. Embora a Tesla tenha solicitado licenças ainda naquele ano, o avanço foi lento. Em 2023, Musk prometeu a inauguração até o fim do ano, mas o chef responsável pelo restaurante só foi anunciado no início de 2025.

A abertura ocorre em um momento em que a Tesla enfrenta queda nas vendas e desgaste da marca, em meio ao distanciamento entre Musk e o presidente Donald Trump. Mesmo assim, a companhia aposta na integração entre estilo de vida e mobilidade elétrica para reforçar seu apelo ao consumidor.