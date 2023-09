Os acionistas com as maiores participações relevantes da bolsa: Luiz Barsi é apenas o 18º

Luiz Barsi, com fortuna estimada em R$ 4 bilhões, ganhou notoriedade como o maior investidor pessoa física da bolsa. O que nem todos sabem, porém, é que o defensor dos bons dividendos passa longe de ser um dos maiores acionistas do mercado brasileiro.

De acordo com levantamento da Economatica feito a pedido da Exame Invest, o bilionário estaria apenas na 18º colocação. O levantamento considerou apenas as posições relevantes, de acordo com o divulgado pela CVM. Posições inferiores a 5% das ações de uma empresa, portanto, foram ignoradas por não serem públicas.

As principais posições de Barsi

Barsi é o acionista pessoa física com o maior número de posições relevantes. São quatro: na Unipar, AES Brasil, Eternit e Taurus. A soma das posições totaliza R$ 2,09 bilhões, de acordo com o levantamento.

Os maiores acionistas da bolsa

Mas quem lidera o ranking dos maiores acionistas em posições relevantes da bolsa é Jorge Moll Filho, fundador da Rede D'Or, com 16% de participação na empresa. A posição é a única que Jorge Moll Filho possui acima de 5% de uma empresa listada na B3, sendo equivalente a R$ 9,45 bilhões.

O segundo acionista com a maior posição relevante da bolsa é Ilson Mateus Rodrigues, fundador da rede de hipermercados Mateus. Ilson Mateus é dono de 41,7% das ações da empresa, representando um montante de R$ 6,12 bilhões.

Confira a lista com os principais acionistas relevantes da bolsa brasileira.