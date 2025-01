Os 10 ETFs com maior retorno em 2024, segundo a Quantum Finance

A Quantum Finance realizou um levantamento sobre os ETFs mais negociados na B3 ao longo de 2024. Dos dez mais populares, sete seguem índices de bitcoin ou outros investimentos relacionados à blockchain.

“O investidor nacional está buscando, cada vez mais, teses tecnológicas, como as de empresas que atuam na Web3 ou que investem em criptoativos”, afirmou a empresa em nota.

Os outros três ETFs da lista acompanham índices de tecnologia ou games. Nenhum dos mais rentáveis está atrelado a índices ou papéis do mercado local, destacando a preferência por ativos internacionais e tecnológicos.

A Hashdex, gestora especializada em criptoativos, se destacou com três ETFs entre os dez mais negociados. O BITH11, primeiro colocado no ranking, também da gestora, apresentou um impressionante retorno de 175,43% no ano.

Além da Hashdex, apenas Itaú Asset Management e Investo conseguiram incluir mais de um ETF na lista, consolidando suas presenças no mercado.

Veja os 10 ETFs com maior retorno em 2024: