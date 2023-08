Orizon (ORVR3) e Compass, da Cosan, se juntam em negócio de R$ 450 milhões

A Orizon e a Compass, controlada pela Cosan, formara uma joint venture de fabricação de biometano, que é um combustível renovável derivado do biogás. A previsão é de que produção tenha início em 2025, com investimento estimado de R$ 450 milhões.

Participação e investimento

A Orizon terá 49% do negócio e Compass, 51%. Para ter o controle, a empresa do grupo Cosan investiu R$ 235 milhões no negócio, sendo R$ 100 milhões no estágio inicial e R$ 135 milhões na Orizon. Um aporte adicional de R$ 120 milhões está previsto, em caso de entrega de volume de biogás acima do esperado. Em troca, a Orizon se comprometeu a suprir o biogás para a produção de biometano por 20 anos.

O biometano produzido pela joint venture será adquirido pela Compass. "Essa operação potencializa o crescimento do nosso segmento de Marketing & Services, oferecendo soluções cada vez mais completas aos seus clientes na direção de uma transição energética segura e eficiente", afirmou a Compass em fato relevante.

Onde será construída a planta?

A planta de purificação de biogás para biometano será construída no Eco Parque de Paulínia, próxima de outras unidades da Orizon. A região fica a 125 quilômetros de São Paulo.