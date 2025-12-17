Orizon incorpora Vital, dos Queiroz Galvão, mirando receita de R$ 3 bi

A Orizon, empresa de gestão de resíduos listada na B3, anunciou a incorporação da Vital Engenharia Ambiental, do grupo Queiroz Galvão. Para assumir 100% do negócio, a companhia vai pagar os controladores da incorporada com ações ordinárias e bônus de subscrição. E, dessa forma, os até então sócios da Vital passarão a deter 30% do capital da Orizon.

Este ano, a companhia fez um follow-on de R$ 634 milhões para acelerar aquisições e trouxe a EB Capital para seu grupo de controle.

A Vital é uma empresa de resíduos sólidos, especializada nos segmentos de destinação final, transição energética, gestão integrada e coleta de resíduos, informa o fato relevante da Orizon. Tem presença em oito estados brasileiros e oito contratos de concessão na parte de gestão integrada de resíduos, responsável por 80% da receita da empresa.

"Considerando o exercício social de 2025 e com base nas informações atualmente disponíveis, a Vital registra receita líquida em torno de R$ 2,1 bilhões, e Ebitda [lucro com operações] próximo a R$ 500 milhões, lucro líquido de cerca de R$ 280 milhões e posição de dívida líquida estimada em cerca de R$ 360 milhões", detalha a Orizon em seu comunicado.

Para a companhia, a incorporação da Vital representa "um avanço relevante em sua estratégia de expansão". A operação eleva o volume anual aproximado de resíduos recebidos nos ativos da Orizon para 14,2 milhões de toneladas por ano.

A estrutura combinada resultará "no maior player do setor de resíduos do país", em termos de volume destinado. A receita líquida da companhia deverá superar R$3 bilhões, levar o Ebitda da Orizon para algo próximo a R$1 bilhão e o lucro líquido anual para acima de R$350 milhões.