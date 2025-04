Orizon anuncia follow-on de R$ 634 milhões para acelerar aquisições e traz EB Capital para controle

A empresa de gestão de resíduos e produção de biogás Orizon anunciou nesta quarta-feira, 30, uma oferta subsequente de ações que trará para a gestora EB Capital para seu bloco de controle e dará injeção ao plano de aquisições da empresa.

O follow-on deve levantar até R$ 634 milhões. A oferta-base é R$ 274 milhões, que será garantida pelos controladores Milton Pilão Jr., CEO da Orizon, e por Ismar Assaly, que comanda o conselho. Nessa fatia também entra a gestora de Duda Melzer e Marcelo Claure.

Pelo acordo, controladores e EB vão pagar R$ 48,20 por ação, pouco acima do preço de tela de R$ 48,11 da última terça-feira. Eles também terão direito a bônus de subscrição no valor de R$ 275 milhões e que pode ser investido em até dois anos.

O hot issue será de R$ 359 milhões oferecido ao mercado de acordo com a demanda do mercado. A fixação do preço para essa fatia deve acontecer em 9 de maio.

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, a oferta deve acelerar as expansões dos ativos atuais, incluindo a implantação de projetos de produção de biometano a partir do biogás gerado em aterros sanitários, além de impulsionar outras iniciativas de economia circular. O objetivo também é intensificar "aquisições estratégicas de novos ativos de disposição final de resíduos, com o objetivo de ampliar a participação de mercado."