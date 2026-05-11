O mercado global de energia voltou a operar sob forte pressão após o fechamento do Estreito de Ormuz, principal rota marítima para o transporte de petróleo no mundo. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 11, o Morgan Stanley classificou o momento como uma “corrida contra o tempo” e alertou que o barril do petróleo pode atingir até US$ 150 caso o bloqueio persista nas próximas semanas. Segundo o banco, o cenário mais crítico ocorreria se as restrições ao tráfego marítimo avançarem até julho, elevando o risco de um choque global de oferta e de uma nova onda de pressão inflacionária. O fechamento de Ormuz ocorre em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Até o momento, as tentativas recentes de cessar-fogo seguem sem avanço.

O que ajudou a aliviar tensões até agora?

Desde o início das hostilidades, o impacto imediato sobre a oferta global foi amenizado por uma combinação de ajustes logísticos e estratégicos.

Analistas do Morgan Stanley veem que os EUA ampliaram exportações em cerca de 3,8 milhões de barris por dia, enquanto a China reduziu importações em 5,5 milhões de barris diários.

Esse ajuste combinado ajudou a aliviar a pressão imediata sobre o mercado internacional. O mercado conseguiu absorver um aperto equivalente a 9,3 milhões de barris por dia: "um valor muito significativo."

Mas essa dinâmica começa a mostrar sinais de desgaste. "A capacidade dos EUA de manter esse nível elevado de exportações é difícil de avaliar, mas parece estar sob maior pressão", segundo os especialistas.

Petróleo brent pode voltar a US$ 150

No cenário-base traçado pelo Morgan Stanley, o Estreito de Ormuz seria reaberto ainda em junho.

Se isso ocorrer, o banco tem projetado o petróleo Brent na média de US$ 110 por barril neste trimestre, recuando para US$ 100 no terceiro trimestre e encerrando o ano próximo de US$ 90.

O risco maior aparece em uma hipótese mais pessimista, com o bloqueio persistindo até julho. Os preços poderiam disparar entre US$ 130 e US$ 150 por barril, reacendendo temores de inflação global e desaceleração.

"Um fechamento que se estenda até o final de junho ou mesmo julho é o cenário em que o preço fixo do Brent terá que compensar o esforço que até agora conseguiu evitar", de acordo com o banco.

O Brent para julho era negociado a US$ 103,83, com alta diária de 2,51%, na manhã desta segunda-feira, 11.

Já o West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos EUA, avançava 2,35%, cotado a US$ 97,66, depois de atingir máxima intradiária acima de US$ 100.

Gargalos logísticos preocupam

Mesmo em caso de reabertura rápida de Ormuz, o banco avalia que os impactos sobre a cadeia global de energia não desapareceriam imediatamente.

O reinício da produção em campos afetados, os reparos em refinarias e o reposicionamento da frota mundial de petroleiros devem prolongar os efeitos da crise por vários meses.

A estimativa do Morgan Stanley é que os gargalos logísticos retirem cerca de um bilhão de barris do mercado global até o fim de 2026, "mesmo que o estreito reabrisse amanhã", conforme o banco.

Isso devido ao "tempo necessário para reiniciar os campos, reparar as refinarias e reposicionar a carga de petroleiros", explicaram.