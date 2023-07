Oportunidade de alta? BlackRock compra ações de empresa que subiu mais de 80% no ano

A BlackRock informou ter alcançado 5,016% de participação na Yduqs (YDUQ3). A fatia equivale a 15.505.506 ações ou a R$ 305,9 milhões, pela cotação do último fechamento, de R$ 19,73 por ação.

O investimento da BlackRock na Yduqs ocorre após as ações da holding de educação terem acumulado alta de 86% no ano. Em relação à mínima de abril, os papéis já saltaram 182%. A alta é uma das maiores do Ibovespa em 2023.

Apesar da forte valorização recente, as ações da Yduqs ainda seguem distantes dos níveis pré-pandemia, com cerca de 65% de queda desde fevereiro de 2020.

A BlackRock informou que o objetivo da compra de participação visa meramente a valorização dos papéis, sem qualquer intuito de alterar o controle ou a estrutura da companhia.

A gestora, que é a maior do mundo (com US$ 9 trilhões sob gestão), afirmou recentemente que está otimista com o mercado brasileiro. Maior resiliência da economia local e expectativa de corte de juros estariam por trás da preferência por investir no Brasil.

Os maiores acionistas da Yduqs

Com a compra de fatia relevante do negócio, a BlackRock se torna a quarta maior investidora da Yduqs. As maiores fatias do negócios estão com a Fidelity, Família Zaher e a BRL Trust, com respectivas participações de 5,05%, 10,787% e 14,041%.