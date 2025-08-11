Invest

Operadora ucraniana deve captar até US$ 200 milhões com listagem nos EUA

A operadora de telecomunicações Kyivstar será a primeira empresa da Ucrânia a abrir capital nos Estados Unidos, segundo a Reuters

Loja da Kyivstar em Kiev: operadora ucraniana planeja uma fusão com a SPAC Cohen Circle (SERGEI CHUZAVKOV/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08h42.

A Kyivstar, maior operadora de telecomunicações da Ucrânia, planeja levantar entre US$ 50 milhões e US$ 200 milhões em uma listagem na Nasdaq ainda este ano, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters.

A operação será feita por meio de uma fusão com a SPAC Cohen Circle, uma empresa de capital aberto criada exclusivamente para captar recursos e se fundir com outra companhia, controlada pela empresária Betsy Cohen. O modelo permitirá à Kyivstar estrear na bolsa americana sem passar pelas etapas tradicionais de um IPO.

O movimento marca a primeira vez que uma empresa sediada na Ucrânia terá ações negociadas no mercado dos Estados Unidos. 

A controladora VEON, baseada em Dubai, informou que espera concluir o processo até o terceiro trimestre de 2025 e manter ao menos 80% das ações emitidas e em circulação da operadora.

A companhia já garantiu US$ 52 milhões em compromissos de investidores institucionais para evitar resgates, valor que representa o piso da oferta, segundo a Reuters.

Reconstrução da Ucrânia

Com 24 milhões de clientes e avaliada em US$ 2,21 bilhões, a Kyivstar se consolidou como líder do mercado móvel ucraniano, mantendo crescimento de receita e lucro desde a invasão russa, apesar de enfrentar ciberataques e apagões.

A VEON, que deixou o mercado russo em 2023, vê a listagem como parte dos esforços para atrair capital estrangeiro para a reconstrução do país, em um momento em que líderes ocidentais discutem possíveis desfechos para o conflito.

Analistas da consultoria Edison Group afirmam que a operação se apoia na expectativa de reconstrução da infraestrutura digital ucraniana no pós-guerra, mas alertam para riscos geopolíticos e questões de governança que podem limitar o potencial de valorização.

A proposta será votada nesta terça-feira, 12, em assembleias separadas de acionistas da Cohen Circle e da Kyivstar.

