Opendoor vê ações dispararem 79% com retorno de cofundadores e novo CEO

As ações da Opendoor Technologies Inc. registraram alta de 79,5% nesta quinta-feira, 11, após a empresa anunciar o retorno de seus cofundadores Keith Rabois e Eric Wu ao conselho e a nomeação de Kaz Nejatian, ex-executivo da Shopify Inc., como novo CEO. A Opendoor compra e vende imóveis residenciais.

A mudança na gestão ocorre poucas semanas depois da renúncia da ex-CEO Carrie Wheeler, pressionada por acionistas sobre sua capacidade de liderar a empresa.

Investidores de varejo e impulso de memes

O aumento das ações reforça o crescimento acumulado de mais de 450% desde meados de julho, quando investidores de varejo impulsionaram a cotação da empresa em meio a publicações nas redes sociais.

O movimento, liderado por figuras como Eric Jackson, gestor do fundo EMJ Capital, gerou um frenesi de compra e chegou a fazer com que as ações da Opendoor disparassem até 832% antes de reduzir os ganhos. Além disso, esse efeito de meme influenciou outras ações altamente especulativas no mercado.

Segundo especialistas ouvidos pela Bloomberg, a valorização reflete principalmente expectativas positivas sobre a nova gestão e o sentimento do mercado, mais do que mudanças estruturais imediatas no negócio.

A Opendoor opera com um modelo baseado em software para revenda de imóveis, conhecido como iBuying, que ganhou popularidade após os lockdowns da Covid-19. No entanto, a empresa enfrentou dificuldades desde 2022 devido ao aumento das taxas de juros, chegando perto de ser retirada da Nasdaq.

Analistas afirmam que a alta recente é principalmente quantitativa, relacionada à percepção de investidores sobre o futuro da empresa, e destaca o impacto de influenciadores e cofundadores na confiança do mercado.