OpenAI fecha parceria com gigante japonesa; ações disparam 10% em Tóquio

As ações do conglomerado japonês Hitachi fecharam em alta superior a 10% nesta sexta-feira, 3, depois do anúncio de uma parceria estratégica com a OpenAI para construir infraestrutura de inteligência artificial e data centers em escala global.

Segundo a Bloomberg, o acordo envolve colaboração nos negócios de energia e redes de transmissão da Hitachi, além de áreas como equipamentos de resfriamento, armazenamento e a plataforma digital Lumada.

A empresa afirmou que a parceria também terá impacto sobre a divisão Hitachi Energy, fornecedora de equipamentos essenciais para eletricidade e transmissão em data centers.

As empresas assinaram um memorando de entendimento em 2 de outubro. Analistas destacam que a aliança pode ampliar encomendas para o segmento de energia, responsável por parte relevante dos resultados da Hitachi, e dar novo fôlego à unidade de armazenamento, considerada problemática.

Segundo analistas da Bloomberg Intelligence, a expectativa é de que o fornecimento de equipamentos de armazenamento possa aliviar os desafios dessa divisão.

Ações disparam em Tóquio

A notícia colocou a Hitachi entre os principais motores da bolsa japonesa. As ações da empresa fecharam com alta de 10,26%.

O índice japonês Nikkei 225 avançou 1,93%, e o Topix subiu 1,35%, impulsionados também pelo salto das ações da Fujitsu, que anunciou a expansão de seu acordo com a fabricante de chips Nvidia.

No pano de fundo econômico, dados divulgados pelo governo mostraram que a taxa de desemprego no Japão subiu para 2,6% em agosto, acima da expectativa de 2,4%. Já o PMI de serviços da S&P Global atingiu 53,3 em setembro, ligeiramente acima de agosto, sustentado pela demanda doméstica.