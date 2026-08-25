Onda de IPOs? Wall Street pode superar US$ 156 bilhões em 2026 com OpenAI e Anthropic

O fim do verão no hemisfério norte costuma ser mais tranquilo em Wall Street, mas 2026 deve fugir à regra. Uma nova leva de empresas se prepara para abrir capital nos Estados Unidos a partir de setembro, em uma das temporadas mais movimentadas de ofertas públicas iniciais (IPOs, em inglês) desde 2021.

Entre os nomes estão a Anthropic, desenvolvedora do Claude, e a OpenAI, dona do ChatGPT.

Segundo o Wall Street Journal, essas companhias podem levantar bilhões de dólares em ofertas, embora o calendário ainda dependa das condições do mercado. Não há garantia de que os planos serão mantidos nos prazos atualmente considerados.

IPOs podem superar recorde

De acordo com a Dealogic, os IPOs tradicionais nos EUA levantaram US$ 137 bilhões em 2026, se aproximando do recorde anual de cerca de US$ 156 bilhões registrado em 2021. E a expectativa de uma oferta da Anthropic pode mudar completamente essa conta.

A empresa de inteligência artificial (IA) pode chegar à bolsa de valores em setembro ou outubro e avalia levantar até US$ 100 bilhões. Se a operação ocorrer nesse tamanho, o volume captado em 2026 ultrapassará com folga o recorde de 2021.

A movimentação ganhou força depois da estreia da SpaceX, que levantou US$ 86 bilhões em junho. Desde então, porém, as ações (SPCX) caíram abaixo do preço de oferta e estão próximas do nível em que foram inicialmente vendidas. Mas isso não parece ter esfriado o interesse pelo mercado.

Oura mira setembro ou outubro

A Oura, fabricante do anel inteligente Oura Ring, apresentou os documentos para o IPO em maio e avalia realizar a oferta em setembro ou outubro. A expectativa é de uma avaliação bem superior a US$ 11 bilhões atribuídos à empresa em uma rodada de financiamento no ano passado.

No setor de infraestrutura para IA, Switch e SB Energy também conversam com investidores para possíveis ofertas neste ano.

Controlada pelo SoftBank, a SB Energy desenvolve data centers e fornece energia para essas instalações. Nas reuniões recentes, destacou o contrato para um data center em Ohio, nos EUA, firmado com a OpenAI no início deste mês, após semanas de negociações.

A Nscale, provedora de infraestrutura de nuvem voltada à IA, também conversa com investidores sobre uma possível abertura de capital.

Inspire pode esperar até 2027

No setor de restaurantes, a Inspire Brands avalia um IPO no fim de 2026, mas a operação pode ser adiada para o início de 2027. A companhia é controlada pela Roark Capital Group e reúne marcas como Dunkin' e Arby's.

O desempenho instável das ações da Jersey Mike's, rede de sanduíches que abriu capital no fim de julho com o apoio da Blackstone, pode levar a Inspire a aceitar uma avaliação menor do que alguns investidores esperavam.

Corrida dos mercados de volta?

O movimento lembra a corrida aos mercados públicos de 2021, quando empresas como Robinhood e Rivian atraíram grande volume de dinheiro. A diferença é que, desta vez, os resultados iniciais têm sido melhores.

As empresas que abriram capital em 2026 acumulam, em média, alta de 21% em relação aos preços de seus IPOs, conforme a Dealogic.

Em 2021, dois terços das companhias que fizeram IPO nos EUA terminaram o ano abaixo do preço de estreia. Em média, aquela geração continua abaixo dos valores de suas ofertas públicas iniciais.

Nem todo mundo quer correr

Enquanto algumas empresas aceleram os preparativos, outras preferem esperar. A Vantage Data Centers, desenvolvedora e operadora de data centers para grandes provedores de serviços de computação em nuvem (hyperscalers), avalia uma oferta apenas em 2027.

A OpenAI, rival da Anthropic, também considera uma abertura de capital em 2026, mas a operação pode ser adiada para 2027.

A companhia informou a investidores que sua receita cresceu 18% entre o primeiro e o segundo trimestre, enquanto os prejuízos aumentaram. Ao mesmo tempo, afirmou que o crescimento acelerou desde o lançamento de uma nova geração de modelos em julho.