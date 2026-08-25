Onda de IPOs? Wall Street pode superar US$ 156 bilhões em 2026 com OpenAI e Anthropic

Wall Street: mercado americano se prepara para uma nova onda de IPOs (Imagem gerada por IA)
Repórter de Invest
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08h39.
O fim do verão no hemisfério norte costuma ser mais tranquilo em Wall Street, mas 2026 deve fugir à regra. Uma nova leva de empresas se prepara para abrir capital nos Estados Unidos a partir de setembro, em uma das temporadas mais movimentadas de ofertas públicas iniciais (IPOs, em inglês) desde 2021.
Entre os nomes estão a Anthropic, desenvolvedora do Claude, e a OpenAI, dona do ChatGPT.
Segundo o Wall Street Journal, essas companhias podem levantar bilhões de dólares em ofertas, embora o calendário ainda dependa das condições do mercado. Não há garantia de que os planos serão mantidos nos prazos atualmente considerados.
De acordo com a Dealogic, os IPOs tradicionais nos EUA levantaram US$ 137 bilhões em 2026, se aproximando do recorde anual de cerca de US$ 156 bilhões registrado em 2021. E a expectativa de uma oferta da Anthropic pode mudar completamente essa conta.
A empresa de inteligência artificial (IA) pode chegar à bolsa de valores em setembro ou outubro e avalia levantar até US$ 100 bilhões. Se a operação ocorrer nesse tamanho, o volume captado em 2026 ultrapassará com folga o recorde de 2021.
A movimentação ganhou força depois da estreia da SpaceX, que levantou US$ 86 bilhões em junho. Desde então, porém, as ações (SPCX) caíram abaixo do preço de oferta e estão próximas do nível em que foram inicialmente vendidas. Mas isso não parece ter esfriado o interesse pelo mercado.
A Oura, fabricante do anel inteligente Oura Ring, apresentou os documentos para o IPO em maio e avalia realizar a oferta em setembro ou outubro. A expectativa é de uma avaliação bem superior a US$ 11 bilhões atribuídos à empresa em uma rodada de financiamento no ano passado.
No setor de infraestrutura para IA, Switch e SB Energy também conversam com investidores para possíveis ofertas neste ano.
Controlada pelo SoftBank, a SB Energy desenvolve data centers e fornece energia para essas instalações. Nas reuniões recentes, destacou o contrato para um data center em Ohio, nos EUA, firmado com a OpenAI no início deste mês, após semanas de negociações.
A Nscale, provedora de infraestrutura de nuvem voltada à IA, também conversa com investidores sobre uma possível abertura de capital.
No setor de restaurantes, a Inspire Brands avalia um IPO no fim de 2026, mas a operação pode ser adiada para o início de 2027. A companhia é controlada pela Roark Capital Group e reúne marcas como Dunkin' e Arby's.
O desempenho instável das ações da Jersey Mike's, rede de sanduíches que abriu capital no fim de julho com o apoio da Blackstone, pode levar a Inspire a aceitar uma avaliação menor do que alguns investidores esperavam.
O movimento lembra a corrida aos mercados públicos de 2021, quando empresas como Robinhood e Rivian atraíram grande volume de dinheiro. A diferença é que, desta vez, os resultados iniciais têm sido melhores.
As empresas que abriram capital em 2026 acumulam, em média, alta de 21% em relação aos preços de seus IPOs, conforme a Dealogic.
Em 2021, dois terços das companhias que fizeram IPO nos EUA terminaram o ano abaixo do preço de estreia. Em média, aquela geração continua abaixo dos valores de suas ofertas públicas iniciais.
Enquanto algumas empresas aceleram os preparativos, outras preferem esperar. A Vantage Data Centers, desenvolvedora e operadora de data centers para grandes provedores de serviços de computação em nuvem (hyperscalers), avalia uma oferta apenas em 2027.
A OpenAI, rival da Anthropic, também considera uma abertura de capital em 2026, mas a operação pode ser adiada para 2027.
A companhia informou a investidores que sua receita cresceu 18% entre o primeiro e o segundo trimestre, enquanto os prejuízos aumentaram. Ao mesmo tempo, afirmou que o crescimento acelerou desde o lançamento de uma nova geração de modelos em julho.