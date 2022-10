Oncoclínicas (ONCO3) forma JV com Unimed para atender pacientes com câncer

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou a formaçao de uma joint venture com a Unimed Nacional para oferecer serviços oncológicos para cooperativas integrantes do Sistema Unimed que optarem pela associação. O Sistma Unimed é formado por 340 cooperativas independentes, com cerca de 18,5 milhões de beneficiários

A joint venture terá composição acioniária de até 50,01% para a Oncoclínicas e até 49,99% para a Unimed Nacional. A parcipação ainda dependerá de futuras parcerias ou acordos de longo prazo que forem formados entre a joint venture e cada Unimed que optar por sua associação.

A criação da joint venture ocorre após anos de parceria entre as empresas no desenvolvimento de serviços para o cuidado completo de pacientes com câncer.

"A expertise e especialização da Oncoclínicas na condução de toda a jornada oncológica e o conhecimento da Unimed Nacional na gestão assistencial com excelência e eficiência se somam nessa nova iniciativa", afirmou a Oncoclínicas em fato relevante.

A transação ainda está sujeita à aprovação do Cade.