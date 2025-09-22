Omnicare, da CVS, pede falência após condenação de US$ 949 milhões

A Omnicare Inc., subsidiária da CVS Health Corp., entrou com pedido de falência nos Estados Unidos após ser condenada a pagar US$ 949 milhões por acusações de distribuição irregular de medicamentos prescritos a pacientes com longas internações.

O pedido foi protocolado nesta segunda-feira, 22, no Tribunal de Falências do Distrito Norte do Texas, abrangendo a Omnicare e afiliadas. A companhia listou ativos de pelo menos US$ 100 milhões e passivos estimados entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões. A sentença de US$ 949 milhões aparece como sua maior dívida não garantida, embora ainda esteja em disputa judicial.

Financiamento e impacto no setor

A empresa obteve US$ 110 milhões em financiamento para sustentar operações e despesas durante o processo judicial. Segundo a companhia, a medida garantirá liquidez para atender obrigações comerciais e manter serviços.

A Omnicare afirmou que o processo dará tempo para avaliar alternativas, incluindo reestruturação independente ou venda de ativos. A recuperação judicial também deve suspender tentativas do governo de executar a sentença.

O processo teve origem em 2015, quando um ex-funcionário apresentou ação de denúncia contra a Omnicare no Novo México. O governo dos EUA passou a fazer parte da ação em 2019.

Em agosto de 2025, um juiz federal negou recurso da CVS e da Omnicare para anular a decisão do júri.

Apesar da falência, a Omnicare declarou que continuará fornecendo serviços farmacêuticos e clínicos a clientes e residentes de cuidados prolongados sem interrupções.