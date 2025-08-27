Oliver Blume deixa cargo de CEO da Porsche para focar na Volkswagen

O diretor-presidente da Porsche, Oliver Blume, decidiu deixar a posição na montadora para se concentrar em sua função como CEO do Grupo Volkswagen, segundo fontes da revista alemã WirtschaftsWoche.

A busca por um sucessor já começou, com anúncio previsto inicialmente para setembro, mas o processo foi adiado. Tanto candidatos internos quanto externos estão sendo considerados para a posição.

A saída de Blume ocorre em meio à pressão crescente de investidores para que ele dedique toda sua atenção à Volkswagen, que enfrenta desafios operacionais e estratégicos, informou a Bloomberg.

Blume liderava a Porsche desde 2015, quando substituiu Matthias Müller, e manteve o cargo mesmo depois de assumir a liderança da Volkswagen em 2022, sucedendo Herbert Diess. Ele iniciou sua trajetória na Porsche em 2013 como diretor de Produção e Logística.

Sua dupla função gerou preocupação no mercado, diante de tarifas americanas, queda de lucros e redução nas vendas da China, principal mercado da empresa.

A Porsche revisou suas perspectivas financeiras duas vezes em 2025, enquanto a Volkswagen segue em processo de reestruturação.

A montadora alemã reduziu suas projeções para 2025, pressionada pelas tarifas dos Estados Unidos e por despesas de reestruturação.

No segundo trimestre, o lucro operacional da empresa foi de € 3,83 bilhões, queda de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia somado € 5,4 bilhões.

O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de € 3,94 bilhões, segundo dados compilados pela FactSet.

As tarifas impostas pelos EUA custaram € 1,3 bilhão à companhia no primeiro semestre, enquanto as provisões de reestruturação somaram € 700 milhões.

O impacto combinado desses fatores foi estimado em cerca de € 2 bilhões.