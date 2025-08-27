Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Oliver Blume deixa cargo de CEO da Porsche para focar na Volkswagen

A decisão ocorre em meio à pressão de investidores e dificuldades operacionais da Volkswagen, incluindo quedas no lucro e o impacto das tarifas americanas

Sua dupla função gerou preocupação no mercado, diante de tarifas americanas, queda de lucros e redução nas vendas na China, principal mercado da empresa (Getty Images)

Sua dupla função gerou preocupação no mercado, diante de tarifas americanas, queda de lucros e redução nas vendas na China, principal mercado da empresa (Getty Images)

Juliana Alves
Juliana Alves

Repórter de mercados

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12h11.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 13h05.

O diretor-presidente da Porsche, Oliver Blume, decidiu deixar a posição na montadora para se concentrar em sua função como CEO do Grupo Volkswagen, segundo fontes da revista alemã WirtschaftsWoche.

A busca por um sucessor já começou, com anúncio previsto inicialmente para setembro, mas o processo foi adiado. Tanto candidatos internos quanto externos estão sendo considerados para a posição.

A saída de Blume ocorre em meio à pressão crescente de investidores para que ele dedique toda sua atenção à Volkswagen, que enfrenta desafios operacionais e estratégicos, informou a Bloomberg.

Blume liderava a Porsche desde 2015, quando substituiu Matthias Müller, e manteve o cargo mesmo depois de assumir a liderança da Volkswagen em 2022, sucedendo Herbert Diess. Ele iniciou sua trajetória na Porsche em 2013 como diretor de Produção e Logística.

Sua dupla função gerou preocupação no mercado, diante de tarifas americanas, queda de lucros e redução nas vendas da China, principal mercado da empresa.

A Porsche revisou suas perspectivas financeiras duas vezes em 2025, enquanto a Volkswagen segue em processo de reestruturação.

A montadora alemã reduziu suas projeções para 2025, pressionada pelas tarifas dos Estados Unidos e por despesas de reestruturação.

No segundo trimestre, o lucro operacional da empresa foi de € 3,83 bilhões, queda de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia somado € 5,4 bilhões.

O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de € 3,94 bilhões, segundo dados compilados pela FactSet.

As tarifas impostas pelos EUA custaram € 1,3 bilhão à companhia no primeiro semestre, enquanto as provisões de reestruturação somaram € 700 milhões.

O impacto combinado desses fatores foi estimado em cerca de € 2 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:VolkswagenPorscheCEOsCarrosAutomobilismo

Mais de Invest

Ibovespa opera estável, à espera de Caged e resultado da Nvidia

Enquanto o Leão não vem: vale a pena surfar na onda de títulos isentos?

‘Nvidia chinesa’ dispara: Cambricon cresce 4.000% e vale US$ 80 bilhões

Taesa (TAEE11) paga hoje JCP de R$ 188,3 milhões; veja quem tem direito

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Macrohard: a piada séria de Elon Musk contra a Microsoft

Um conteúdo Bússola

Gente & Gestão: mentoria não é conversa ao vento

Brasil

Lula reconduz Gonet ao cargo de procurador-geral antes do julgamento de Bolsonaro

ESG

ONU e Petrobras formam pequenas e médias empresas de energia em integridade e governança