Oi (OIBR3) recebe aval do Cade para venda da SPE Torres 2 à Highline

A operadora Oi (OIBR3) informou ao mercado nesta quinta-feira, 5, que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) aprovou a da SPE Torres 2, com 8 mil torres de telefonia fixa, para a NK 108 – afiliada da Highline do Brasil.

Os ativos foram os últimos vendidos pela Oi dentro de seu processo de recuperação judicial.

A operação foi assinada pelas companhias em dezembro do ano passado, por R$ 1,69 bilhão. A aprovação se tornará efetiva em quinze dias corridos, porém, ainda precisa da aprovação Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).