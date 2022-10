Oi (OIBR3/OIBR4) desaba e vai à mínima histórica após conselho aprovar grupamento das ações

As ações da Oi (OIBR3/OIBR4) chegam a cair mais de 10% no pregão desta terça-feira, 18, sendo negociadas no menor patamar da história. Na mínima do dia, a ação ordinária chegou a ser negociada a R$ 0,31 e a preferencial a R$ 0,73.

A forte desvalorização ocorre após o conselho de administração da companhia ter aprovado o grupamento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 50 para 1. A queda acumulada no ano supera 50%.

O grupamento das ações da Oi ainda será apreciado em Assembleia Geral de acionistas prevista para 18 de novembro. No entanto, não deve haver grandes empecilhos, já que empresa precisa manter suas ações acima de R$ 1 para não ficar em desacordo com as regras de penny stock da B3.

Pelo regulamento, as empresas listadas não podem deixar suas ações fecharem na casa dos centavos por 30 pregões consecutivos. As ações ordinárias da B3 são negociadas, sucessivamente, abaixo de R$ 1 desde fevereiro e as preferenciais, desde setembro.

Além de atender às regras da B3, o grupamento, segundo a Oi, "viabilizará um mercado secundário mais saudável e justo".

Deixando de ser penny stock a partir do agrupamento, a Oi passaria a atender a um dos critérios para integrar índices da B3, como o Ibovespa. Porém, um fator ainda mais relevante segue como impeditivo: o fato de estar em recuperação jucidial.

Se aprovada em assembleia, o grupamento deverá ocorrer em um prazo máximo de 30 dias para que os investidores possam adequar suas posições na Oi em ações múltiplas de 50.

Eventuais frações serão reagrupadas e vendidas em leilão na bolsa. O valor proveniente dos leilões será destinado de forma proporcional aos acionistas.

Leia mais: