'O último porto seguro para o capital': ouro supera US$ 3,5 mil por onça

O preço do ouro superou os US$ 3,5 mil por onça nesta terça-feira, 22, um patamar inédito, antes de devolver parte dos ganhos. O avanço repercutiu a tensão nos mercados diante da possibilidade de o presidente Donald Trump demitir Jerome Powell, atual presidente do Federal Reserve.

Segundo analistas do Jefferies Financial Group à Bloomberg, o metal se firmou como “o único porto seguro real que restou” para proteção de capital. A avaliação reflete a perda de confiança nos instrumentos tradicionais de defesa diante do cenário geopolítico instável e do risco de políticas econômicas imprevisíveis.

O temor de desaceleração econômica nos Estados Unidos após o tarifaço de Trump fez o DXY, índice que mede o desempenho do dólar americano frente a uma cesta de moedas, cair 9%, retornando a níveis vistos em 2022.

A escalada do ouro, que chegou a subir 2,2% no dia, acompanha o fortalecimento de outras moedas de países desenvolvidos, como o iene e o franco suíço. O movimento ocorre em meio a críticas recorrentes de Trump contra a política monetária do Fed, com pedidos públicos por cortes imediatos nos juros, o que reacendeu debates sobre a independência da autoridade monetária americana.

A trajetória do ouro