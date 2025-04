O setor de educação está deixando o Ibovespa no chinelo. Para o Bofa, o rali deve continuar

Depois de um 2024 difícil, as ações do setor de educação estão tendo uma forte recuperação em 2025, superando o retorno do Ibovespa em nada menos que 35 pontos percentuais.

E, na visão do Bank of America (BofA), o rali deve continuar.

"Depois de um longo processo de recuperação, as empresas estão finalmente gerando caixa, dado: uma competição mais amena, refletindo uma relação entre oferta e demanda mais equilibrada; um mix de cursos que favorecer o repasse de preços e incentiva as rematrículas; e a melhora no perfil de crédito dos estudantes que melhora a dinâmica de capital de giro", escreveu a equipe do banco.

O papel favorito no setor é a Yduqs (YDUQ3). Nas contas do banco, a holding do setor educacional, dona da Estácio e do Ibmec, está sendo negociada a 7,4 vezes o lucro por ação estimado para 2025, muito abaixo da média dos últimos cinco anos e da média de 2023.

Há mais espaço para a reprecificação das ações da companhia, já que o consenso de lucro por ação para 2025, de R$1,55, está abaixo da projeção sinalizada pela companhia, de R$ 2 a R$ 3. A estimativa do BofA, por sua vez, é de R$1,70.

O banco destaca que o consenso de mercado ainda não incorporou o processo de gestão de passivos da companhia, que reduziu o spread do custo da dívida de 1,7% para 1,2% no quarto trimestre de 2023, o que ajuda a compensar o ambiente de juros elevados.

O otimismo leva em conta a sinalização de queda de inadimplência e os cursos híbridos ganhando participação sobre o ensino à distância (EAD).

Analistas mantém otimismo para Ânima e Cogna

O BofA também está animado com as perspectivas para a Ânima (ANIM3), dona de marcas como a Anhembi Morumbi e São Judas. Na avaliação do banco, a retomada do segmento core, que inclui seus cursos mais premium, é o principal motor para Ânima, pois deve permitir a continuidade do processo de desalavancagem, apesar de oportunidades limitadas de corte de custos.

Os analistas esperam um crescimento de 5% na captação de alunos na comparação anual no primeiro trimestre de 2025, impulsionado por um cenário mais favorável para os cursos presenciais, de maior margem, que voltaram a crescer recentemente.

Nas contas do BofA, a Ânima está sendo negociada a 4,7 vezes o lucro por ação estimado para 2025, com um desconto de 30% em relação aos pares. "Isso parece excessivo, considerando sua trajetória de desalavancagem", destaca o banco.

Uma redução no spread do custo da dívida também deve ajudar a compensar o ambiente de juros elevados.

Já para a Cogna (COGN3), o BofA vê menor potencial de valorização. "Vemos a Cogna sendo negociada a 8,6 vezes lucro por ação para 2025, um prêmio de 13% em relação à YDUQS", pondera o banco.

Para 2025, o banco espera um desempenho melhor da Saber, de materiais didáticos, e da Vasta, de educação básica, enquanto as captações da Kroton, de ensino a superior, devem ficar estáveis devido a uma base de comparação difícil em relação a 2024.