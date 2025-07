O recado do CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a líderes europeus: 'Vocês estão perdendo'

O banqueiro Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase, disse a líderes europeus que eles precisam se preocupar com a perda de relevância frente aos Estados Unidos e a China. "A Europa passou de 90% do PIB dos EUA para 65% em 10 ou 15 anos. Isso não é bom", afirmou em um evento organizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Irlanda. "Vocês estão perdendo."

Diretor do JPMorgan desde 2006, Dimon é uma das vozes mais influentes das finanças globais. Ultimamente, ele tem se dedicado a apontar os problemas econômicos enfrentados pelo Velho Continente. Em uma reunião anual de acionistas realizada em abril, o banqueiro disse que "a Europa tem alguns problemas sérios para resolver" e pediu às nações europeias que "reformassem significativamente suas economias para que pudessem crescer".

O discurso vai ao encontro do que defende o ex-banqueiro central europeu Mario Draghi, que exigiu no ano passado uma nova estratégia industrial para a Europa, com investimento de cerca de 800 bilhões de euros para manter a competitividade local diante de EUA e China.

Apesar de ter elogiado os recuos de Donald Trump em relação ao seu potencial tarifaço frente a outros países, Dimon alertou que a possibilidade de novos avanços na taxa de juros dos EUA é "um motivo de preocupação" para a economia global.