O que moverá o mercado nesta semana: votação do arcabouço fiscal, IPCA-15, PCE e mais

O mercado financeiro estará atento a uma série de eventos e indicadores que podem influenciar os movimentos e as decisões dos investidores nesta semana. Destacam-se a votação do projeto do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, prevista para quarta-feira, 24, e os dados econômicos relacionados à inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Votação do arcabouço fiscal na Câmara

A votação do mérito do projeto do novo arcabouço fiscal, que define as regras para a política fiscal do país, será o maior ponto de destaque na agenda política e econômica. O texto já recebeu diversas propostas de emendas para aumentar o número de exceções à regra.

O texto apresentado pelo relator na última semana reduziu o número de exceções, deixando apenas os gastos atrelados ao salário mínimo e ao bolsa família. A urgência do texto na Câmara, que livra o projeto de passar por comissões da Casa, foi aprovado por ampla vantagem, o que alimenta a expectativa de investidores de que o novo arcabouço será aprovado sem grandes surpresas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera obter o apoio de 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado, buscando aprovar as medidas propostas.

IPCA-15

No que diz respeito à inflação, os investidores estarão de olho nos dados do IPCA-15, que será divulgado na quinta-feira, 25. As projeções apontam para uma alta de 0,61% em relação ao mês anterior e um aumento de 4,20% na comparação anual, acelerando em relação à medição anterior 4,16%. Números abaixo do esperado podem aumentar a pressão por cortes de juros por parte do Banco Central, gerando impactos no mercado financeiro.

PCE nos EUA

Outro indicador relevante é o PCE (Personal Consumption Expenditures), considerado uma baliza importante para a política monetária do Federal Reserve (Fed), que será divulgado na sexta-feira, 26. A expectativa é de um crescimento de 0,3% no núcleo do PCE em relação ao mês anterior, com uma alta anual de 4,6%, mantendo-se no mesmo patamar registrado no mês anterior.

Agenda de indicadores

Segunda-feira, 22:

Boletim Focus

Discurso de Bullard, membro do FOMC

Terça-feira, 23:

Índices de Gerentes de Compras nos EUA, Zona do Euro e Inglaterra

Quarta-feira, 24:

IPC na Inglaterra

IGP-M no Brasil

Ata do FOMC

Quinta-feira, 25:

IPCA-15 no Brasil

PIB do 1º trimestre dos EUA

Sexta-feira, 26: