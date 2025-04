O que esperar do balanço da Tesla (TSLA)? Ação cai mais de 6% nesta segunda-feira

As ações da Tesla (TSLA) operavam em queda de mais de 6% na Nasdaq nesta segunda-feira, 21, véspera da divulgação do balanço do primeiro trimestre. A queda ocorre em meio a incertezas quanto à produção do novo veículo elétrico de baixo custo da empresa.

O papel acumula queda superior a 40% no ano, pressionado por dúvidas operacionais e pela escalada da guerra comercial dos EUA, que reacendeu temores de desaceleração global. Tarifas de 25% sobre veículos importados, implementadas pelo ex-presidente Donald Trump, impactam diretamente empresas como a Tesla.

Segundo estimativas da Bloomberg, a Tesla deve reportar receita de US$ 21,43 bilhões no primeiro trimestre, levemente acima dos US$ 21,3 bilhões do mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado é estimado em US$ 1,57 bilhão, com lucro por ação ajustado de US$ 0,44 — margens semelhantes às de 2023.

Produção do Model Y acessível é adiada

A expectativa por novos produtos é alta entre acionistas e fãs da marca, especialmente após o cancelamento de um projeto de carro de US$ 25 mil. Agora, a Tesla foca na produção de uma versão mais barata do Model Y, batizada internamente de E41.

O novo modelo, que custará 20% menos para ser produzido, deve começar a ser fabricado entre o terceiro trimestre deste ano e o início de 2026 nos EUA, com previsão de até 250 mil unidades em 2026. A produção será expandida para a China e Europa posteriormente.

O E41 será menor que o SUV original e visa atrair novos públicos, após a Tesla dar um leve facelift ao Model Y atual. Também está em desenvolvimento uma versão simplificada do sedã Model 3.

Tarifas e robôs: um novo foco?

Enquanto adia o lançamento do carro acessível, a empresa enfrenta obstáculos adicionais. Musk suspendeu o envio de peças da China para os EUA destinadas ao robotáxi Cybercab e ao caminhão Semi, em razão das novas tarifas.

Com robôs humanoides, robotáxis e inteligência artificial no foco, críticos alertam para o desvio da missão original da Tesla, voltada para a mobilidade elétrica acessível e para a transição energética.