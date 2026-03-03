O que é um ativo de refúgio e por que o ouro dispara em tempos de guerra

A escalada dos conflitos no Oriente Médio, após os bombardeios de Estados Unidos e Israel contra o Irã no último fim de semana, reacendeu um movimento típico nos mercados nesse tipo de situação: a corrida por ativos de refúgio. Em momentos de guerra ou forte instabilidade geopolítica, investidores reduzem exposição a aplicações mais arriscadas — como ações de crescimento e mercados emergentes — e buscam proteção em instrumentos considerados mais seguros.

Esse comportamento ajuda a explicar por que o ouro costuma disparar nesses períodos. Mas, afinal, o que caracteriza um ativo de refúgio?

O que são ativos de refúgio

Ativos financeiros de refúgio, também conhecidos como safe havens (portos seguros) são investimentos que tendem a preservar — ou até ampliar — seu valor durante crises econômicas ou turbulências nos mercados.

Esses ativos compartilham três características principais: têm alta liquidez, ou seja, podem ser convertidos em dinheiro com facilidade; têm baixa correlação com ações, portanto não seguem necessariamente o mesmo movimento das bolsas; e têm uma demanda estrutural, o que quer dizer que são ativos procurados, independentemente do ciclo econômico.

Em períodos de conflito, o investidor busca reduzir perdas potenciais. A lógica é simples: se ações e outros ativos mais voláteis podem sofrer quedas abruptas, é preciso proteger parte da carteira em instrumentos menos sensíveis ao noticiário político ou militar.

Quais são os exemplos de ativos de refúgio

Entre os ativos tradicionalmente considerados de refúgio estão:

Ouro: o exemplo clássico, usado historicamente como reserva de valor;

Títulos do Tesouro, especialmente os Treasuries dos EUA, vistos como de baixíssimo risco de inadimplência;

Moedas fortes, como o dólar americano (USD), o franco suíço (CHF) e, em determinados momentos, o iene japonês (JPY);

Ações defensivas, de setores essenciais como saúde, utilidades públicas (energia e água) e bens de consumo básico.

Apesar da segurança relativa, esses ativos costumam oferecer retornos menores em momentos de crescimento econômico. Por isso, são usados principalmente para diversificação e gerenciamento de risco, e não como estratégia de maximização de ganhos.

O ouro como ativo de refúgio

Entre todos os ativos de proteção, é possível dizer que o ouro ocupa um lugar especial. Em guerras e crises geopolíticas, ele tende a concentrar a preferência dos investidores por combinar fatores históricos, físicos e até psicológicos.

Ao contrário de moedas e ações, o ouro é considerado um ativo de proteção por quatro razões centrais.

É uma reserva de valor intrínseco

O ouro não pode ser “impresso” por governos, como ocorre com moedas fiduciárias. Em períodos de conflito, quando países elevam gastos militares e podem expandir a base monetária, cresce o temor de inflação e desvalorização cambial. O metal precioso tem oferta limitada e, por isso, torna-se uma proteção contra esse risco.

Independe de governos

Diferentemente de títulos públicos ou moedas, o ouro não é o passivo de nenhuma instituição. Se um governo entra em colapso ou sofre sanções econômicas severas, o ouro físico mantém valor independentemente da situação fiscal ou política do país emissor. Essa característica ganha relevância em cenários de tensão internacional.

Tem liquidez e aceitação global

O ouro é aceito em praticamente qualquer lugar do mundo e pode ser convertido em dinheiro rapidamente. Em momentos de incerteza extrema, essa liquidez global é um diferencial importante tanto para investidores quanto para países que precisam de reservas prontamente utilizáveis.

Escassez geológica

Como recurso natural limitado e de extração complexa, o ouro não tem oferta expansível no curto prazo. Quando a demanda por segurança aumenta de forma abrupta, o preço tende a subir, já que a oferta não acompanha o movimento.

O papel dos bancos centrais no prestígio do ouro

Historicamente, bancos centrais ampliam suas reservas de ouro em momentos de tensão geopolítica. A estratégia serve para diversificar riscos, reduzir dependência de moedas estrangeiras e reforçar a estabilidade financeira nacional.

Nos atuais conflitos, o movimento de alta do ouro reflete exatamente essa lógica: diante da incerteza sobre a duração e a extensão das hostilidades, investidores e governos reforçam posições em um ativo que atravessa séculos como reserva de valor.