O que é um ativo de refúgio e por que o ouro dispara em tempos de guerra

Corrida pelo ouro: um dos principais ativos de refúgio em situações de guerra (OsakaWayne Studios/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 09h58.
A escalada dos conflitos no Oriente Médio, após os bombardeios de Estados Unidos e Israel contra o Irã no último fim de semana, reacendeu um movimento típico nos mercados nesse tipo de situação: a corrida por ativos de refúgio. Em momentos de guerra ou forte instabilidade geopolítica, investidores reduzem exposição a aplicações mais arriscadas — como ações de crescimento e mercados emergentes — e buscam proteção em instrumentos considerados mais seguros.
Esse comportamento ajuda a explicar por que o ouro costuma disparar nesses períodos. Mas, afinal, o que caracteriza um ativo de refúgio?
Ativos financeiros de refúgio, também conhecidos como safe havens (portos seguros) são investimentos que tendem a preservar — ou até ampliar — seu valor durante crises econômicas ou turbulências nos mercados.
Esses ativos compartilham três características principais: têm alta liquidez, ou seja, podem ser convertidos em dinheiro com facilidade; têm baixa correlação com ações, portanto não seguem necessariamente o mesmo movimento das bolsas; e têm uma demanda estrutural, o que quer dizer que são ativos procurados, independentemente do ciclo econômico.
Em períodos de conflito, o investidor busca reduzir perdas potenciais. A lógica é simples: se ações e outros ativos mais voláteis podem sofrer quedas abruptas, é preciso proteger parte da carteira em instrumentos menos sensíveis ao noticiário político ou militar.
Entre os ativos tradicionalmente considerados de refúgio estão:
Apesar da segurança relativa, esses ativos costumam oferecer retornos menores em momentos de crescimento econômico. Por isso, são usados principalmente para diversificação e gerenciamento de risco, e não como estratégia de maximização de ganhos.
Entre todos os ativos de proteção, é possível dizer que o ouro ocupa um lugar especial. Em guerras e crises geopolíticas, ele tende a concentrar a preferência dos investidores por combinar fatores históricos, físicos e até psicológicos.
Ao contrário de moedas e ações, o ouro é considerado um ativo de proteção por quatro razões centrais.
O ouro não pode ser “impresso” por governos, como ocorre com moedas fiduciárias. Em períodos de conflito, quando países elevam gastos militares e podem expandir a base monetária, cresce o temor de inflação e desvalorização cambial. O metal precioso tem oferta limitada e, por isso, torna-se uma proteção contra esse risco.
Diferentemente de títulos públicos ou moedas, o ouro não é o passivo de nenhuma instituição. Se um governo entra em colapso ou sofre sanções econômicas severas, o ouro físico mantém valor independentemente da situação fiscal ou política do país emissor. Essa característica ganha relevância em cenários de tensão internacional.
O ouro é aceito em praticamente qualquer lugar do mundo e pode ser convertido em dinheiro rapidamente. Em momentos de incerteza extrema, essa liquidez global é um diferencial importante tanto para investidores quanto para países que precisam de reservas prontamente utilizáveis.
Como recurso natural limitado e de extração complexa, o ouro não tem oferta expansível no curto prazo. Quando a demanda por segurança aumenta de forma abrupta, o preço tende a subir, já que a oferta não acompanha o movimento.
Historicamente, bancos centrais ampliam suas reservas de ouro em momentos de tensão geopolítica. A estratégia serve para diversificar riscos, reduzir dependência de moedas estrangeiras e reforçar a estabilidade financeira nacional.
Nos atuais conflitos, o movimento de alta do ouro reflete exatamente essa lógica: diante da incerteza sobre a duração e a extensão das hostilidades, investidores e governos reforçam posições em um ativo que atravessa séculos como reserva de valor.