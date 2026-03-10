O que é recuperação extrajudicial e por que o GPA optou por ela?

Após o Grupo Pão de Açúcar (GPA) — controlador das redes Pão de Açúcar e Extra — ter anunciado um plano de recuperação extrajudicial nesta terça-feira, 10, o que deve acontecer com a varejista agora?

A reestruturação permite que empresas em dificuldades financeiras renegociem dívidas diretamente com credores, fora de um processo judicial tradicional, como a recuperação judicial (RJ).

A medida está prevista na Lei nº 11.101/2005, que regula os procedimentos de reestruturação empresarial e falência no país.

No caso do GPA, por exemplo, o objetivo é renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas financeiras, buscando aliviar a pressão de vencimentos concentrados no curto prazo.

Este movimento reflete, inclusive, um cenário mais amplo de tensão financeira sobre empresas brasileiras, marcado por juros elevados e maior restrição de crédito.

O que é recuperação extrajudicial?

Na recuperação extrajudicial, a empresa negocia diretamente com credores um plano para reorganizar suas dívidas, como alongamento de prazos de pagamento, descontos ou outras alterações das obrigações financeiras.

Após a negociação, o plano é submetido à Justiça para homologação. A atuação do Judiciário, neste caso, é validar o acordo firmado entre a empresa e seus credores.

De acordo com a lei, para que o plano possa ser homologado com efeitos mais amplos, é necessária a adesão de credores que representem mais de três quintos do valor total dos créditos de determinada classe incluída na renegociação.

O cálculo considera o valor das dívidas — e não o número de credores. Além disso, nem todos os tipos de dívida podem ser incluídos nesse processo.

A legislação exclui créditos trabalhistas e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. Débitos tributários também não são automaticamente abrangidos, pois seguem regras próprias de negociação com o poder público.

Operação segue normalmente

Durante a recuperação extrajudicial, a empresa continua funcionando normalmente. A gestão permanece com os administradores, sem intervenção direta do Judiciário na condução das atividades.

Também não há, de forma automática, suspensão das cobranças por parte de credores que não aderiram ao plano. O sucesso do mecanismo depende em grande parte da capacidade de negociação da companhia.

Diferença da recuperação judicial

Na recuperação judicial, a instituição pede proteção formal alegando dificuldades econômico-financeiras. Uma vez aceito o pedido de RJ, inicia-se um processo supervisionado por um juiz e por um administrador judicial.

A companhia apresenta um plano de recuperação que é submetido à votação em assembleia de credores. Caso seja aprovado e homologado, o plano passa a vincular todos os credores abrangidos.

Outro elemento central da RJ é a suspensão temporária das execuções contra a empresa, conhecida como "stay period", o qual dá um período de fôlego para reorganizar dívidas e negociar com credores.

Casos recentes no Brasil

O uso da recuperação extrajudicial tem crescido no país. Dados do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial apontam que 68 empresas usaram o mecanismo em 2025, o maior número já registrado.