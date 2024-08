O que é a Regra de Sahm e por que ela acende alerta de recessão nos EUA

Com o payroll (relatório de emprego) abaixo do esperado, os investidores começaram a desenhar um cenário de possível de recessão nos Estados Unidos. O temor dos investidores é que o Federal Reserve (Fed) possa estar atrasado em cortar as taxas de juros. Com isso, as bolsas em todo mundo operam em queda nesta segunda-feira,5.

Um dos indicadores utilizados pelo mercado para avaliar o risco de recessão é o chamado Sahm Rule (Regra de Sahm). O modelo indica que uma economia está em recessão se a taxa de desemprego subir 0,5 ponto porcentual ou mais na média de três meses sobre o mínimo registrado nos 12 meses anteriores. Hoje, o indicador está no mesmo nível (0,53) dos períodos que se iniciaram as recessões americanas em 2001, 2008 e 2020.

Apesar do receio, Claudia Sahm, a economista que desenvolveu o modelo, afirmou nesta segunda-feira, pelas redes sociais que não está convencida que os Estados Unidos estão em uma recessão.

“Mesmo com a regra de Sahm num nível consistente com recessões anteriores, não vejo a economia dos EUA em recessão. No entanto, a dinâmica negativa é preocupante e justifica cortes nas taxas por parte do Fed.”

Sahm, que já trabalhou no Fed, hoje é economista-chefe da New Century Advisors. A avaliação dela é que a natureza deliberativa do Fed pode ser lenta, mas eficaz ao se adaptar a novas informações. Com a taxa de juros básica do Fed atualmente entre 5,25% e 5,5%, ela acredita que o Fed tem flexibilidade para agir, se necessário.