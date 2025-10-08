Invest

O que a ata do Fed pode revelar sobre o futuro dos juros nos EUA?

Investidores aguardam sinais sobre o ritmo de cortes de juros após a redução de setembro

Jerome Powell, presidente do Fed: ata de setembro deve detalhar mudança de foco da inflação para o mercado de trabalho (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Carolina Ingizza
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05h51.

Os investidores aguardam nesta quarta-feira, 8, a divulgação da ata da reunião de setembro do Federal Reserve (Fed), que deve oferecer pistas sobre o caminho dos juros nos Estados Unidos. O documento deve detalhar as discussões entre dirigentes sobre quantas reduções adicionais poderão ocorrer ainda neste ano, segundo o jornal britânico Financial Times.

Na reunião de setembro, o Fed reduziu sua taxa básica pela primeira vez desde dezembro de 2024, em 0,25 ponto percentual. No mesmo encontro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) indicou, por meio do seu Resumo de Projeções Econômicas, que vê espaço para pelo menos mais dois cortes de 0,25 ponto até dezembro.

Mudança de foco

A decisão foi quase unânime, com apenas um voto contrário — o de Stephen Miran, indicado pelo presidente Donald Trump, que defendia um corte mais agressivo, de 0,5 ponto percentual. A ata deve trazer mais clareza sobre o peso desse debate e os argumentos apresentados.

Outro ponto de destaque é a mudança de foco do Fed. Até recentemente, as preocupações estavam concentradas no risco de persistência inflacionária. Agora, segundo o FT, a atenção se voltou para sinais de fragilidade no mercado de trabalho. Embora a taxa de desemprego permaneça baixa, uma sequência de relatórios fracos sobre criação de vagas embasou a decisão de cortar os juros.

O documento também pode mostrar como os diretores Michelle Bowman e Christopher Waller, que haviam discordado da maioria na reunião anterior, se alinharam ao corte em setembro. A convergência foi vista como um gesto de unidade em um momento em que Trump pressiona a independência da autoridade monetária.

No mercado futuro de juros, operadores precificam atualmente entre um e dois cortes de 0,25 ponto até o fim de 2025. A ata deve servir como guia para calibrar essas apostas, em um cenário em que a política monetária dos EUA segue no centro das atenções globais.

