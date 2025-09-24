O primeiro IPO de trilhões? A OpenAI, do ChatGPT, pode estar a caminho do recorde

Os analistas do JPMorgan também enxergam um potencial IPO da OpenAI com bons olhos, com projeções de que a empresa poderá alcançar um mercado superior a US$ 700 bilhões até 2030, impulsionado por sua forte marca e foco no consumidor.
Embora a OpenAI não deve apresentar lucro antes de 2029, eles acreditam que, mesmo com um consumo de caixa de até US$ 46 bilhões nos próximos quatro anos, a empresa tem viabilidade financeira devido ao sucesso que obteve ao levantar US$ 57 bilhões nos últimos dois anos e meio.
Os 10 anos da OpenAI
Há 10 anos, quando Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman e outros líderes do setor de tecnologia fundaram a OpenAI, a empresa não tinha fins lucrativos.
Criada em dezembro de 2015, a missão inicial da OpenAI era desenvolver inteligência geral artificial (AGI) de forma que "beneficiasse toda a humanidade", em vez de ser direcionada a interesses comerciais restritos.
A ideia era construir uma empresa que, ao mesmo tempo em que avançasse nas fronteiras da IA, mantivesse um compromisso com o bem público, compartilhando suas descobertas e tecnologias com o maior número de pessoas possível.
A OpenAI começou com um funding inicial de US$ 1 bilhão, com Musk contribuindo com uma parte significativa. A organização operava sob o modelo de pesquisa aberta, sem as pressões de gerar lucros, o que permitia aos pesquisadores focarem totalmente em inovações e descobertas tecnológicas.
No entanto, com o tempo, ficou claro que o desenvolvimento de IA exigiria recursos financeiros muito maiores.
Em 2019, a OpenAI fez uma transição significativa ao criar a OpenAI Global LLC, uma entidade híbrida com fins lucrativos, mas ainda controlada pela organização sem fins lucrativos. Essa mudança permitiu que a empresa atraísse investimentos de empresas como a Microsoft, o que garantiu o financiamento necessário para escalar suas operações e continuar desenvolvendo suas tecnologias de IA.
A transição, no entanto, gerou conflitos internos, especialmente com a saída de Musk, que expressou publicamente suas reservas sobre a mudança do modelo de negócios e a falta de alinhamento com a missão original da OpenAI.
A mudança de estrutura não impediu, porém, a ascensão da OpenAI como uma das empresas mais inovadoras do setor — e uma das mais valiosas.