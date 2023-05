O potencial de alta das petrolíferas na bolsa, segundo o BTG Pactual

As petrolíferas se tornaram queridinhas de investidores diante da disparada do preço do barril no ano passado. Mas, mesmo com o barril em patamar mais modesto, analistas do BTG Pactual mantêm-se otimistas para ações do setor. Algumas delas, segundo relatório da casa, podem mais do que dobrar de preço.

Veja quais são as petrolíferas com maior potencial de alta, segundo analistas do BTG Pactual. O upside tem como base a cotação do fechamento de segunda-feira, 29, e os atuais preços-alvo estipulados pelos analistas.

3R Petroleum (RRRP3)

Upside: 178,14%| Upside: R$ 85

Tese: "As ações da 3R Petroleum se desviaram de seus fundamentos devido a vários contratempos operacionais e comunicação abaixo do ideal sobre a estratégia de alocação de capital da empresa. A empresa tem muito em jogo, o que nos faz acreditar que o mercado continuará cético quanto à tese de investimento até que a aquisição da Potiguar seja concluída e a empresa apresente resultados operacionais mais sólidos. Contudo, continuamos confiantes na incorporação da Potiguar em maio, e achamos que os múltiplos já refletem toda a extensão dos riscos e nenhuma capacidade de execução da gestão."

PetroRecôncavo (RECV3)

Upside: 119,2% | Preço-alvo: R$ 39

Tese: "Uma tese de valor; a PetroRecôncavo continua sendo nossa principal escolha para o setor de petróleo e gás. As recentes revisões das reservas e capex do PetroRecôncavo, juntamente com os preços mais baixos do petróleo, alimentaram o ceticismo dos investidores em relação ao nome, exacerbado pela ausência de catalisadores no curto prazo. Embora o capex mais alto do primeiro trimestre possa ampliar as preocupações do mercado, acreditamos que o preço atual das ações já reflete os riscos operacionais, dado o histórico da equipe e entrega consistente de produção acima do esperado.

PetroRio (PRIO3):

Upside de 53,76% | Preço-alvo: R$ 54



Tese: "Desde que começamos a cobrir a PetroRio, mantivemos uma visão otimista sobre a empresa, e não vemos razão para mudar isso por enquanto. Embora o múltiplo de US$ 14/boe (1P) represente um prêmio em comparação com seus pares mais óbvios, acreditamos que se justifique dado o histórico da PetroRio de exceder consistentemente as expectativas. Com vários projetos esperados para continuar impulsionando o crescimento da produção, um balanço robusto, vemos potencial para novas revisões de lucros por parte do consenso de mercado."

Petrobras (PETR4)

Upside: 27,39% | Preço-alvo: R$ 34

Tese: "Por enquanto, apesar do sentimento ter melhorado, permanecemos com recomendação neutra para a Petrobras até que a administração dê mais informações relacionadas à política de dividendos. Negociando com um dividend yield de 8% para 2023 (ex-anúncio do 1T23, que vemos como um pagamento antecipado) e 13% em 2024, achamos que há um potencial limitado no preço atual das ações."