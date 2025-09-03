O 'pior' investimento de Buffett e as empresas que estão na carteira do Oráculo de Omaha

Repórter
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06h34.
O megainvestidor Warren Buffett está frustrado com a cisão da Kraft Heinz. Para Buffett, a união das duas empresas não foi uma ideia tão bem-sucedida como o esperado — e, para Wall Street, o investimento do Oráculo de Omaha na companhia pode ser um de seus maiores erros.
A Berkshire Hathaway, de Buffett, tem uma participação de 27,5% na Kraft Heinz, fruto da fusão da HJ Heinz e da Kraft Foods em 2015, e é a maior acionista da empresa. As 325,6 milhões de ações que a Berkshire tem da companhia agora valem US$ 8,4 bilhões. Na terça-feira, 2, as ações da Kraft Heinz caíram 7%, acima de sua mínima em 52 semanas após o anúncio da cisão.
A Kraft Heinz é também uma das 10 companhias com maior porcentagem na carteira de Buffett, representando 3,26% dela, segundo dados da Value Sider, plataforma de rastreamento de carteiras de investimento de grandes investidores.
Buffett, até agora, não pulou do barco da Kraft Heinz apesar de outros investidores terem feito isso. Em 2019, o megainvestidor afirmou à CNBC, logo depois de a empresa divulgar resultados decepcionantes, que "a Berkshire pagou demais pela Kraft".
Ainda à CNBC, na terça, Buffett afirmou que "a Berkshire fará o que for melhor para a empresa". Segundo ele, "se a Berkshire for abordada para vender suas ações, a empresa não aceitará uma oferta em bloco, a menos que outros acionistas recebam a mesma oferta".
A Kraft Heinz planeja uma cisão em duas companhias. A primeira focaria em molhos, como o ketchup Heinz (um dos favoritos de Buffett) e o cream cheese Philadelphia. A outra irá englobar marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.
Com um valor total de US$ 257,5 bilhões, o maior investimento da carteira do Oráculo de Omaha ainda é a Apple, com uma posição avaliada em US$ 57,4 bilhões. No segundo trimestre deste ano, a Berkshire vendeu cerca de 20 milhões de ações da fabricante do iPhone.
Em agosto, a Berkshire anunciou uma participação avaliada em cerca de US$ 1,6 bilhão no UnitedHealth Group, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, que tem enfrentado crises após o assassinato de Brian Thompson, CEO do UnitedHealthcare, braço da unidade de planos de saúde da companhia.
|Ação
|Ticker
|Valor da Posição (US$ bi)
|% da Carteira
|Apple Inc.
|AAPL
|57,4
|22,31%
|American Express
|AXP
|48,4
|18,78%
|Bank of America
|BAC
|28,6
|11,12%
|Coca-Cola
|KO
|28,3
|10,99%
|Chevron
|CVX
|17,5
|6,79%
|Moody's Corporation
|MCO
|12,4
|4,81%
|Occidental Petroleum
|OXY
|11,1
|4,32%
|Kraft Heinz
|KHC
|8,4
|3,26%
|Chubb Limited
|CB
|7,8
|3,04%
|Kroger
|KR
|3,6
|1,39%
|Visa
|V
|2,9
|1,14%
|SiriusXM Holdings
|SIRI
|2,7
|1,05%
|Verisign
|VRSN
|2,4
|0,94%
|Mastercard
|MA
|2,2
|0,87%
|Amazon
|AMZN
|2,2
|0,85%
|Constellation Brands
|STZ
|2,2
|0,85%
|UnitedHealth Group
|UNH
|1,6
|0,61%
|Capital One Financial
|COF
|1,5
|0,59%
|Aon
|AON
|1,5
|0,57%
|Domino's Pizza
|DPZ
|1,2
|0,46%
|Ally Financial
|ALLY
|1,1
|0,44%
|Pool Corporation
|POOL
|1,0
|0,39%
|Liberty Live Series C
|LLYVK
|0,9
|0,34%
|Nucor
|NUE
|0,9
|0,33%
|Lennar Class A
|LEN
|0,8
|0,30%
|Louisiana-Pacific
|LPX
|0,5
|0,19%
|Charter Communications
|CHTR
|0,4
|0,17%
|Liberty Live Series A
|LLYVA
|0,4
|0,15%
|HEICO
|HEI
|0,3
|0,13%
|Liberty Media Formula One
|FWONK
|0,3
|0,12%
|D.R. Horton
|DHI
|0,2
|0,07%
|Lamar Advertising
|LAMR
|0,1
|0,06%
Fonte: Valuesider.com