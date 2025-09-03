O 'pior' investimento de Buffett e as empresas que estão na carteira do Oráculo de Omaha

O megainvestidor Warren Buffett está frustrado com a cisão da Kraft Heinz. Para Buffett, a união das duas empresas não foi uma ideia tão bem-sucedida como o esperado — e, para Wall Street, o investimento do Oráculo de Omaha na companhia pode ser um de seus maiores erros.

A Berkshire Hathaway, de Buffett, tem uma participação de 27,5% na Kraft Heinz, fruto da fusão da HJ Heinz e da Kraft Foods em 2015, e é a maior acionista da empresa. As 325,6 milhões de ações que a Berkshire tem da companhia agora valem US$ 8,4 bilhões. Na terça-feira, 2, as ações da Kraft Heinz caíram 7%, acima de sua mínima em 52 semanas após o anúncio da cisão.

A Kraft Heinz é também uma das 10 companhias com maior porcentagem na carteira de Buffett, representando 3,26% dela, segundo dados da Value Sider, plataforma de rastreamento de carteiras de investimento de grandes investidores.

Buffett, até agora, não pulou do barco da Kraft Heinz apesar de outros investidores terem feito isso. Em 2019, o megainvestidor afirmou à CNBC, logo depois de a empresa divulgar resultados decepcionantes, que "a Berkshire pagou demais pela Kraft".

Ainda à CNBC, na terça, Buffett afirmou que "a Berkshire fará o que for melhor para a empresa". Segundo ele, "se a Berkshire for abordada para vender suas ações, a empresa não aceitará uma oferta em bloco, a menos que outros acionistas recebam a mesma oferta".

A Kraft Heinz planeja uma cisão em duas companhias. A primeira focaria em molhos, como o ketchup Heinz (um dos favoritos de Buffett) e o cream cheese Philadelphia. A outra irá englobar marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.

O portfólio de Buffett

Com um valor total de US$ 257,5 bilhões, o maior investimento da carteira do Oráculo de Omaha ainda é a Apple, com uma posição avaliada em US$ 57,4 bilhões. No segundo trimestre deste ano, a Berkshire vendeu cerca de 20 milhões de ações da fabricante do iPhone.

Em agosto, a Berkshire anunciou uma participação avaliada em cerca de US$ 1,6 bilhão no UnitedHealth Group, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, que tem enfrentado crises após o assassinato de Brian Thompson, CEO do UnitedHealthcare, braço da unidade de planos de saúde da companhia.

Ação Ticker Valor da Posição (US$ bi) % da Carteira Apple Inc. AAPL 57,4 22,31% American Express AXP 48,4 18,78% Bank of America BAC 28,6 11,12% Coca-Cola KO 28,3 10,99% Chevron CVX 17,5 6,79% Moody's Corporation MCO 12,4 4,81% Occidental Petroleum OXY 11,1 4,32% Kraft Heinz KHC 8,4 3,26% Chubb Limited CB 7,8 3,04% Kroger KR 3,6 1,39% Visa V 2,9 1,14% SiriusXM Holdings SIRI 2,7 1,05% Verisign VRSN 2,4 0,94% Mastercard MA 2,2 0,87% Amazon AMZN 2,2 0,85% Constellation Brands STZ 2,2 0,85% UnitedHealth Group UNH 1,6 0,61% Capital One Financial COF 1,5 0,59% Aon AON 1,5 0,57% Domino's Pizza DPZ 1,2 0,46% Ally Financial ALLY 1,1 0,44% Pool Corporation POOL 1,0 0,39% Liberty Live Series C LLYVK 0,9 0,34% Nucor NUE 0,9 0,33% Lennar Class A LEN 0,8 0,30% Louisiana-Pacific LPX 0,5 0,19% Charter Communications CHTR 0,4 0,17% Liberty Live Series A LLYVA 0,4 0,15% HEICO HEI 0,3 0,13% Liberty Media Formula One FWONK 0,3 0,12% D.R. Horton DHI 0,2 0,07% Lamar Advertising LAMR 0,1 0,06%

Fonte: Valuesider.com