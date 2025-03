O para sempre acabou? Forever 21 entra com pedido de falência pela segunda vez nos EUA

A varejista de moda Forever 21, conhecida por peças mais baratas, entrou com um novo pedido de falência nos Estados Unidos. A decisão acontece em meio ao aumento dos custos operacionais, incluindo inflação e salários mais altos, além da crescente pressão de concorrentes asiáticas como Shein e Temu.

A empresa, que opera no EUA sob o nome F21 Opco, deu entrada no Capítulo 11 da Lei de Falências no estado de Delaware, apontando um passivo de US$ 1,58 bilhão. Para tentar reduzir os impactos da crise, a varejista anunciou que realizará liquidações em suas lojas físicas, enquanto avalia a possibilidade de vender parte de seus negócios. Caso a transação seja bem-sucedida, a marca pode evitar um fechamento definitivo, diz a Bloomberg.

A Forever 21 já passou por um processo semelhante em 2019, o que levou ao fechamento de várias lojas e à sua aquisição pelo Sparc Group, um consórcio formado por Simon Property Group, Brookfield e Authentic Brands. Na tentativa de modernizar suas operações, a empresa firmou uma parceria com a Shein em 2023, mas os desafios financeiros persistiram.

Dessa vez, um dos principais pontos levantados pela empresa é a vantagem competitiva de varejistas estrangeiras, que utilizam uma brecha fiscal para enviar produtos de baixo valor aos Estados Unidos sem pagar tarifas de importação. O governo de Donald Trump já indicou que pode restringir essa prática, o que pode alterar o cenário do setor.

As lojas da Forever 21 fora dos EUA continuarão funcionando normalmente, pois são operadas por franqueados e não fazem parte do pedido de falência.

No Brasil, a empresa deixou de operar em junho de 2022. Entre os motivos citados pela Forever 21 à época, estavam "altos impostos, custos elevados de importação e problemas de infraestrutura".

Para sempre 21

A Forever 21 já foi uma das maiores varejistas do segmento de fast fashion, operando mais de 500 lojas nos Estados Unidos e cerca de 800 unidades no mundo todo.

No entanto, nos últimos anos, sua presença física diminuiu significativamente, restando cerca de 350 lojas nos EUA. Como parte do mais recente pedido de falência, a empresa planeja fechar até dois terços de suas unidades, segundo informações da Bloomberg.