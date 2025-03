O novo alvo da JBS (JBSS3): ações sobem com perspectiva de aquisição no Oriente Médio

A gigante brasileira de carnes JBS (JBSS3) e a empresa saudita Almarai estão entre as companhias que disputam a compra da Alwatania, maior produtora de aves do Oriente Médio, disseram fontes próximas ao assunto à Bloomberg. As ações da JBS subiam 2,47% às 13h24, no horário de Brasília.

As duas empresas já apresentaram propostas não vinculantes para a aquisição total da Alwatania. Outros interessados incluem a também saudita Tanmiah Food e um consórcio liderado pela empresa ucraniana de tecnologia agrícola MHP. As negociações seguem em andamento e ainda há possibilidade de desistência por parte dos concorrentes ou da própria Alwatania, continuaram as fontes.

A Alwatania, fundada em 1977 por Sulaiman Al Rajhi, processa atualmente mais de 1 milhão de aves e 1,5 milhão de ovos por dia. A empresa está em busca de um comprador desde o final do ano passado, e o negócio pode atingir um valor de até 2 bilhões de riais sauditas (US$ 533 milhões).

O setor de alimentos na Arábia Saudita atravessa um momento de grandes investimentos, impulsionado pelo plano econômico bilionário do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman. O governo saudita já destinou US$ 4,5 bilhões para fortalecer a produção nacional de aves e reduzir a dependência de importações, estratégia que envolve a aquisição de participações em empresas do setor ao redor do mundo.

Entre os movimentos recentes, a estatal Salic assumiu o controle da unidade agroindustrial do grupo Olam, de Singapura. Além disso, a empresa já detém participação na ucraniana MHP e na brasileira BRF SA, que vem ampliando sua presença no mercado saudita.

Os impactos da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia intensificaram a preocupação saudita com a segurança alimentar, levando a um aumento nos investimentos no setor. Atualmente, a produção interna de carne de frango ultrapassa 1 milhão de toneladas, garantindo um índice de autossuficiência de 72%, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura do país.

Apesar do crescimento da produção local, a escala global da JBS, maior produtora de aves do mundo, ainda é muito superior. A companhia brasileira processa aproximadamente 4,4 bilhões de frangos por ano, enquanto a Alwatania opera em uma capacidade regional.