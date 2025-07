O jogo virou para Raia Drogasil? Depois de BBI, Citi dá 'upgrade' para RADL3

O Citi elevou a recomendação da Raia Drogasil (RADL3) para “neutro” e manteve o preço-alvo de R$ 15 — o que representa um potencial de valorização de cerca de 1,6% em relação ao fechamento da última segunda-feira.

Os analistas do banco observam que os riscos em torno das ações da RD estão agora melhor precificados, com os papéis negociando a um múltiplo de 18 vezes o preço sobre lucro (P/E) para 2026. Contudo, a casa reforça que as preocupações sobre margens mais fracas, desaceleração da receita e incertezas regulatórias ainda não foram totalmente superadas.

“Antes do segundo trimestre, que acreditamos poderá ser ‘melhor do que o temido’, monitoraremos a consistência no crescimento do lucro bruto, o que poderá eventualmente indicar um equilíbrio mais favorável entre os investimentos em preços e a lucratividade no curto prazo”, afirmam em relatório.

Os analistas projetam que as vendas maduras cresçam 5% em relação ao trimestre anterior, embora os preços mais baixos devido a um calendário mais suave impactem as receitas. As margens brutas devem se manter estáveis, com queda de 80 pontos-base na comparação anual, conforme as expectativas do banco.

Em termos de lucratividade, o banco projeta um Ebitda recorrente de R$ 818 milhões e lucro ajustado de R$ 303 milhões, ainda influenciados pelas elevadas despesas financeiras da companhia.

Em relação ao risco de os supermercados venderem produtos farmacêuticos, os analistas afirmam ser difícil prever o sucesso na obtenção das devidas aprovações regulatórias. “A execução do projeto de lei na forma atual também deverá enfrentar desafios, principalmente em razão da última modificação, que exige a inclusão de espaço dedicado para produtos farmacêuticos nas lojas e a supervisão por um especialista na área”, concluem.

Recentemente, os papéis de RD Saúde também ganharam upgrade do Bradesco BBI, para outperform. Na avaliação dos analistas Marcio Osako e Valeria Parini, o pior pode ter ficado para trás e a equipe calcula uma recuperação da ordem de 30% nos ganhos da empresa em 2026.