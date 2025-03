A ação Classe A da Berkshire Hathaway atingiu a marca de US$ 800 mil pela primeira vez nesta semana, mais um marco impressionante para o conglomerado de Warren Buffett.

O que torna essa conquista ainda mais notável é a velocidade com que a empresa alcançou um crescimento significativo. Em apenas 37 dias de negociação, o preço da ação subiu US$ 100 mil, passando de cerca de US$ 700 mil em 4 de fevereiro. Para colocar isso em perspectiva, foi necessário um período de 41 anos para que o valor da ação ultrapassasse a marca de US $100 mil pela primeira vez, em 2006.

Embora a Berkshire Hathaway tenha atingido a marca de US$ 700 mil pela primeira vez em agosto de 2024, o valor caiu abaixo dessa linha no quarto trimestre do mesmo ano e novamente em janeiro. Contudo, em 2025, a empresa tem demonstrado um desempenho excepcional, com suas ações registrando uma alta de 18% no ano, em comparação com a queda de 3% do S&P 500.

'Queridinho' dos investidores?

Esse crescimento robusto reflete o aumento do interesse dos investidores pela Berkshire Hathaway, uma empresa conhecida por seu foco em valor e que possui montante de US$ 334 bilhões em caixa. Esse acúmulo de capital coloca a Berkshire em uma posição vantajosa, caso o mercado sofra uma queda significativa, permitindo que o conglomerado aproveite a oportunidade para investir em ativos a preços atraentes.

Quando Warren Buffett assumiu a direção da falida fábrica têxtil da Berkshire Hathaway em 1965, a ação era negociada a cerca de US$ 19. O aumento do valor da ação, de US$ 19 por ação em 1965 para US$ 803.346 nesta semana, representa um ganho acumulado de impressionantes 4.228.036%.

Esse crescimento notável não apenas solidifica a reputação de Buffett como um dos maiores investidores de todos os tempos, mas também destaca a consistência da estratégia de investimento da Berkshire Hathaway, que continua a atrair investidores focados em valor, mesmo em tempos de volatilidade no mercado.