O 'impacto assombroso da IA': Palantir bate US$ 1 bi em receita no tri e ações sobem 600% em um ano

A Palantir superou as expectativas de Wall Street ao atingir pela primeira vez uma receita trimestral de mais de US$ 1 bilhão, um crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de inteligência artificial e pela ampliação de contratos com o governo dos Estados Unidos. Em um ano, as ações subiram mais de 600%.

Segundo a companhia, o lucro por ação ajustado foi de US$ 0,16, acima dos US$ 0,14 esperados pelos analistas, de acordo com a CNBC. O volume total de vendas ultrapassou os US$ 940 milhões projetados para o período. A receita com contratos governamentais cresceu 53%, somando US$ 426 milhões, especialmente após medidas de corte de custos promovidas pelo presidente Donald Trump.

Em carta a investidores, o CEO Alex Karp atribuiu o crescimento ao “impacto assombroso” da IA nos negócios da empresa. Ele destacou o papel das inovações em modelos de linguagem e chips de processamento, afirmando que a Palantir está no caminho para se tornar “a empresa de software dominante do futuro”.

Em um ano

Crescimento acima do previsto

Com os resultados, a Palantir aumentou sua expectativa de receita anual para um intervalo entre US$ 4,12 bilhões e US$ 4,15 bilhões — acima da previsão anterior, de até US$ 3,90 bilhões. Para o terceiro trimestre, a estimativa é de receita entre US$ 1,083 bilhão e US$ 1,087 bilhão, também acima da projeção de mercado.

A companhia também revisou para cima suas projeções de lucro operacional e fluxo de caixa livre para o ano inteiro.

Nos Estados Unidos, a receita cresceu 68% no ano, para US$ 733 milhões. A receita comercial doméstica quase dobrou, alcançando US$ 306 milhões. A Palantir afirmou ter fechado 66 contratos de ao menos US$ 5 milhões e 42 negócios superiores a US$ 10 milhões. O valor total dos contratos subiu 140%, totalizando US$ 2,27 bilhões.

O lucro líquido da companhia no trimestre foi de US$ 326,7 milhões, alta de 144% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor corresponde a US$ 0,13 por ação, contra US$ 0,06 um ano antes.

Ações 'bombando'

Impulsionadas pelos resultados e pelo entusiasmo do mercado com as ferramentas de inteligência artificial da empresa, as ações da Palantir mais que dobraramem 2025. O valor de mercado superou US$ 379 bilhões, colocando a companhia entre as 20 mais valiosas dos Estados Unidos — acima de nomes como Salesforce, IBM e Cisco.

Em maio, a Palantir também entrou para o grupo das 10 maiores empresas de tecnologia do país em valor de mercado. Na última sexta-feira, 1º, a companhia assinou um contrato de US$ 10 bilhões com o Exército dos EUA, voltado para soluções de software e análise de dados.

Apesar do desempenho financeiro, analistas destacam que as ações da Palantir são negociadas a múltiplos elevados, quando uma empresa está sendo negociada a um preço relativamente alto em relação a seus fundamentos

De acordo com a FactSet, a empresa é avaliada a 276 vezes os lucros futuros, atrás apenas da Tesla entre as companhias do top 20.