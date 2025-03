O fim do aspirador-robô? Ações da dona do ícone da pandemia colapsam em Nova York

Na semana em que se completaram cinco anos em que boa parte do mundo entrou em quarentena por conta do covid-19, um ícone da época da pandemia anunciou uma ampla reestruturação dos negócios.

As ações da americana iRobot, fabricante do robô-aspirador Roomba, caíram 35,66% na última quarta-feira, 12, após a empresa trazer no balnaço a chamada cláusula de "continuidade operacional", ou "going concern", em que os auditores alteram que não há clareza sobre a capacidade de manter ativos suficientes para operar e pagar suas dívidas.

A notícia chega cerca de 14 meses após a Amazon abandonar os planos de adquirir a iRobot por US$ 1,4 bilhão, devido a preocupações dos reguladores da União Europeia, que ameaçaram bloquear o acordo.

A empresa chegou a ser avaliada em US$ 3,56 bilhões em 2021 , no auge da pandemia, quando o item virou um 'must-have' e hoje vale menos de US$ 200 milhões.

A iRobot anunciou que iniciou uma revisão estratégica dos negócios. No quarto trimestre, as vendas caíram 44%, para US$ 172 milhões, abaixo da previsão de Wall Street de US$ 180,8 milhões para o trimestre.

Somente no mercado americano, a iRobot teve uma queda de 47% nas vendas. Na região da Europa, Oriente Médio e África, houve uma redução de 44%, enquanto no Japão a empresa registrou uma queda de 34% na receita.

No quarto trimestre, a companhia teve um prejuízo de US$ 77,1 milhões, em comparação com uma perda de US$ 63,6 milhões no mesmo período do ano anterior. A iRobot informou que, no último ano, reduziu seu quadro de funcionários em mais de 50 pessoas para cortar custos operacionais.

Concorrência e novos modelos

A fabricante americana tem enfrentado dificuldades para se manter competitiva, especialmente contra rivais chineses, como a Ecovacs Robotics, que oferecem recursos avançados a preços mais baixos.

Como parte de seus esforços para reverter a situação, a iRobot lançou oito novos modelos de Roomba nesta semana, marcando o maior lançamento de produtos da sua história. O CEO Gary Cohen afirmou que o “pipeline de novos produtos inovadores” deve melhorar as margens de lucro da empresa em relação às linhas anteriores e “apoiar o crescimento da receita ano após ano em 2025”.

A companhia tem reestruturado suas operações desde que o acordo com a Amazon foi interrompido. A iRobot disse que está em discussões contínuas com seu principal credor, enquanto o conselho de administração busca alternativas para a empresa.

A empresa não forneceu previsões para 2025, afirmando que não há garantia de que os lançamentos de seus produtos serão bem-sucedidos devido a incertezas relacionadas à demanda dos consumidores, concorrência, condições macroeconômicas e políticas tarifárias.

"Dadas essas incertezas e as implicações que podem ter nas finanças da empresa, há uma dúvida substancial sobre a capacidade da empresa de continuar como uma entidade em funcionamento por um período de pelo menos 12 meses", disse a iRobot.