O curioso caso da disparada da Ambipar: CVM entra no jogo e pressiona Trustee a fazer OPA De acordo com área técnica da autarquia, gestora agiu em conjunto com controlador e ultrapassou o limite de 1/3 de ações em circulação

Ambipar: Ações saíram de R$ 15 no começo de 2024 para os atuais R$ 122 (Divulgação/Site Exame)