O comprador por trás da disparada das ações de Casas Bahia (BHIA3)

A ação das Casas Bahia teve um aumento surpreendente nos últimos dias, mas sem uma razão clara. Hoje, as ações ON fecharam com uma valorização de 10,87%, alcançando R$ 5,20, acumulando um impressionante ganho de 95,8% em apenas 5 pregões de março.

A companhia divulga seus números na quarta-feira, 12, pós-mercado. Mas as perspectivas não são as mais otimistas. O consenso da Bloomberg estima um prejuízo líquido de R$ 282 milhões, com receita líquida de R$ 7,74 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 604,3 milhões.

Analistas sugeriram que a disparada pode estar relacionada a um “short squeeze” -- quando investidores que apostaram na queda de uma ação são forçados a recomprá-la para reduzir perda.

Mas o comunicado ao mercado divulgado nesta noite traz uma explicação nada esperada. O agente de investimentos Rafael Ferri adquiriu 5,11% do capital das Casas Bahia, seja diretamente, em nome de sua pessoa física, ou por meio de empresas controladas ou derivativos.

Ferri é conhecido nos fóruns de finanças e mercados das redes sociais por dar recomendações -- por vezes questionadas -- a investidores pessoa física.

Entre 2010 e 2011, foi um dos nomes envolvidos na "Bolha do Alicate" como ficou conhecido o esquema de valorização de ações da fabricante de alicates Mundial, até então listada. Em dezembro de 2019, Ferri foi absolvido pelo TRF-4 do crime de uso de informação privilegiada.

Ferri também foi um dos principais acionistas e cofundadores da TC Investimentos, mas zerou sua participação em fevereiro de 2023.