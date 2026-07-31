Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

O balanço da Vale foi bom ou ruim? Veja o que dizem os analistas

Empresa de maior peso do Ibovespa divulgou resultados e anunciou dividendos

Vale: analistas repercutem balanço da mineradora (Washington Alves/Reuters)

Vale: analistas repercutem balanço da mineradora (Washington Alves/Reuters)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h07.

A última linha do balanço da Vale (VALE3) no segundo trimestre de 2026 não acompanhou o avanço no operacionao. O lucro líquido caiu 35% na comparação anual, para US$ 1,375 bilhão, puxado por efeitos não recorrentes.

Por outro lado, a companhia entregou a maior produção de minério de ferro para um segundo trimestre desde 2018 e o melhor 2º tri de cobre desde 2017, com força dos metais básicos. O EBITDA avançou 19% no ano, a empresa registrou forte geração de caixa e anunciou R$ 8,64 bilhões em proventos.

Se o balanço foi bom ou ruim vai depender, justamente, em qual aspecto do balanço o investidor vai focar.

A seguir, um resumo do que BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Citi, Itaú BBA e Eleven Financial pensam sobre o balanço.

Um resultado operacional forte

O consenso entre as quatro casas começa no EBITDA. A métrica somou US$ 4,066 bilhões, alta de 19% na comparação anual, com margem estável em 39%. Todos os relatórios trataram o número como sólido e acima do esperado.

A receita líquida acompanhou o movimento, com alta de 19%, para US$ 10,498 bilhões, sustentada por preços realizados mais altos em todas as commodities do portfólio e por maiores volumes de vendas.

Cobre e o níquel puxaram o resultado

As quatro análises convergem sem ressalvas sobre o desempenho da divisão de metais básicos da companhia. O EBITDA ajustado do segmento saltou 79% no ano, para US$ 1,3 bilhão.

O BTG destacou que foram os metais básicos que sustentaram que foi por causa deles que a Vale conseguiu bater expectativas para o trimestre. O preço realizado de cobre subiu 57% em um ano e os embarques foram recordes. O custo all-in ficou negativo.

Os analistas citam a revisão do guidance de produção para cima como sinal de confiança da companhia. A Vale também reduziu as estimativas de custo das operações de cobre e níquel. Para o BTG, o pipeline de crescimento em cobre segue subvalorizado nas ações, que ainda negociam como uma "pure play" de minério de ferro.

Onde mora a preocupação: os custos do minério de ferro

Ao mesmo tempo, as mesmas quatro casas apontaram a revisão para cima do guidance de custos do minério de ferro como o principal ponto de atenção do balanço.

A Vale elevou a projeção do custo para uma faixa entre US$ 22,5 e US$ 23,5 por tonelada, e o custo all-in para US$ 58 a US$ 62 por tonelada.

O Itaú BBA foi o que mais chamou atenção para a magnitude da revisão, lembrando que o guidance partiu de uma estimativa anterior de US$ 20,0 a US$ 21,5 por tonelada. O Citi, embora tenha reconhecido a alta, ponderou que o custo all-in do trimestre ficou até abaixo de suas próprias expectativas.

Para o BTG , o mercado já vinha precificando um cenário de custos mais desafiador, e a atualização do guidance na verdade remove um fator de incerteza que pesava sobre o apetite dos investidores pela ação.

A geração de caixa e o retorno ao acionista

O anúncio de US$ 1,7 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio, somado a um novo programa de recompra de até 100 milhões de ações, foi bem recebido pelas quatro casas. O BTG projeta um retorno total ao acionista de 8% a 9% em 2026 entre proventos e recompras.

A distribuição aprovada corresponde a R$ 8,64 bilhões, ou R$ 2,030721898 por ação, combinando JCP e dividendos. Terão direito os acionistas com papéis no fechamento do pregão de 11 de agosto; a partir de 12 de agosto, as ações passam a ser negociadas ex-dividendo, com pagamento previsto para 2 de setembro.

A grande divergência: comprar ou ficar neutro?

Na recomendação final, as visões se separam. No campo mais otimista, Citi e Itaú BBA mantiveram recomendação de compra. O Citi elevou o preço-alvo do ADR para US$ 18, ante os US$ 14,99 de referência, o que embute potencial de valorização de 20,1%, ou 26,8% considerando os dividendos.

O Itaú BBA fixou preço-alvo de US$ 19 para o ADR e de R$ 95 para a ação na B3, um upside de cerca de 26,7%. Ambos sustentam a tese na combinação de qualidade operacional, forte geração de caixa e crescente participação de cobre e níquel nos resultados.

O BTG Pactual também manteve recomendação de compra, com preço-alvo de US$ 18 para o ADR. A casa vê o recuo de cerca de 15% das ações desde as máximas de abril como um ponto de entrada mais atrativo e considera que a atualização do guidance deu ao mercado maior confiança na execução da companhia. Ainda assim, ponderou não enxergar uma assimetria relevante no curto prazo nem catalisadores óbvios à frente.

Na ponta mais cautelosa ficou a Eleven Financial, que manteve recomendação neutra para VALE3, com preço-alvo de R$ 94,40 e upside de 24,1%. Para a casa, a tese segue condicionada a um cenário de preços do minério de ferro relativamente estáveis e a custos de produção mais pressionados, fatores que devem atenuar a reprecificação da ação, mesmo com o balanço sólido e o compromisso da companhia com a remuneração aos acionistas.

Acompanhe tudo sobre:ValeBalançosDividendos

Mais de Invest

Ford e GM apostam em energia e defesa — vale confiar desta vez?

Negociações na B3 vão começar mais tarde hoje: entenda os motivos

EUA abrem investigação sobre 1 milhão de carros da Tesla

Amazon recebe US$ 600 milhões em reembolsos das tarifas de Trump

Mais na Exame

ESG

Por que apagões acontecem?

Negócios

Como um pet shop que nasceu em casa multiplicou o faturamento em mais de 10 vezes em três anos

Esporte

De saída da Red Bull? Flagra de Verstappen com chefe da Mercedes reforça rumores

Inteligência Artificial

Você sabe conversar com uma inteligência artificial? A maioria dos profissionais ainda não sabe