Nvidia surpreende, Simpósio de Jackson Hole, Itaú vende divisão argentina e o que move o mercado

Bolsas avançam no mercado internacional nesta quinta-feira, 24, com o resultado da Nvidia contribuindo com o sentimento positivo. A empresa, que é o maior símbolo da ascensão da inteligência artificial, voltou a surpreender em balanço do segundo trimestre divulgado na noite de ontem.

Movida por IA, Nvidia volta a surpreender o mercado

Uma das grandes expectativas do mercado era se a empresa conseguiria cumprir o guidance de US$ 11 bilhões de receita para o trimestre. A meta era considerada ousada, tendo em vista que seu faturamento no trimestre anterior ficou em R$ 7,2 bilhões. Mas a Nvidia superou com folga a barra, registrando US$ 13,51 de receita líquida. Seu lucro líquido foi de US$6,19 bilhões contra US$ 656 milhões no mesmo período do ano passado.

Como resultado, as ações da Nvidia disparam mais de 6% no pré-mercado americano, consolidando-a ainda mais como uma das empresas mais valiosas do mundo. A companhia foi a que mais ganhou valor de mercado no ano, segundo levantamento da Economatica, e deverá superar nesta quinta a marca de US$ 1,2 trilhão.

Um olho na Nvidia, outro em Jackson Hole

O índice futuro da Nasdaq, onde a Nvidia é listada, sobe mais de 1% nesta manhã. Mas a fraqueza do Dow Jones futuro, que começou o dia perto da estabilidade, ainda revela graus de cautela no mercado. Nesta quinta, inicia-se o Simpósio de Jackson Hole, que reúne os principais banqueiros centrais do mundo no vale de Wyoming.

A grande atenção estará com o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que irá discursar em Jackson Hole nesta sexta-feira, 25. Investidores esperam que Powell dê algum direcionamento sobre o futuro da política monetária americana, diante das incertezas sobre a necessidade de novas altas de juros e a disparada dos rendimento dos títulos do Tesouro americano (treasuries).

Ibovespa em ritmo de recuperação

No Brasil, o Ibovespa fechou o último pregão em firme alta de 1,7%, dando continuidade ao movimento de recuperação após a maior série negativa da história do índice ter sido registrada no início do mês. Além do ambiente internacional positivo, com algum alívio no mercado de treasuries americano, a aprovação do arcabouço fiscal ajudou no movimento positivo.

Itaú vende divisão da Argentina

Do lado corporativo, o Itaú anunciou a venda de sua divisão na Argentina para o Banco Macro. A compra foi fechada em R$250 milhões. O valor ainda será ajustado pelo resultado líquido do Itaú Argentina entre 1º de abril de 2023 e a data de fechamento da operação.